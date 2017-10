Saab 96 2-takt Short Nose, 1962

Ik ben afgereisd naar Dalfsen voor een heel bijzondere klassieker. Bijzonder vanwege het wagentje maar nog meer vanwege de staat. Nu kom ik dagelijks gerestaureerde klassiekers tegen. Vaak ook in deze staat. Maar zelden staat er een liefhebber op die een relatief eenvoudige klassieker met zoveel liefde en oog voor detail, in deze staat brengt. Vanwege de kostbaarheid is dat vaker weggelegd voor auto’s uit het hogere segment. Kosten nog moeite zijn gespaard. En laat dat nou precies de reden zijn dat ik deze auto graag in mijn portefeuille neem.

Short Nose

We hebben het over een Saab 96 2-takt Short Nose van 1962. De 96 werd geïntroduceerd in 1960 en bleef tot maar liefst januari 1980 in productie. In die periode werden er ruim een half miljoen exemplaren van gebouwd. Dit was hét model waardoor Saab internationaal bekend werd. De wagen was in zijn tijd baanbrekend op het gebied van veiligheid en behaalde vele successen in de motorsport.

40 jaar van de eerste eigenaar

Deze hagelwitte schoonheid is de eerste serie van het 20 jaar lang geproduceerde model dat in zijn productietijd verschillende wijzigingen doormaakte. De Short Nose (of Bolneus) uitvoering, kenmerkend door de radiateur áchter de motor, is geproduceerd tot 1965. Maar met dit dashboard en de drie-versnellingsbak zijn ze alleen de eerste drie jaar gemaakt. Deze 96 werd in 1962 nieuw geleverd in Zweden en bleef bijna 40 jaar van de eerste eigenaar voordat een liefhebber hem overnam om te restaureren in Hongarije. De huidige verkoper kwam de wagen via via op het spoor en viel als een blok voor de mate van perfectie waarin de Saab verkeerd maar ook vanwege de uitgebreide historie van de auto en de vele originele onderdelen die erbij zijn. Zo is er een originele stand kachel (dat was in die tijd een elektrische motor-voorverwarming) en een carburateur verwarmer bij de auto. Beide bijzonder zeldzame onderdelen om de strenge Zweedse winters de baas te kunnen zijn.

Als de brandweer

Soms is het hebben van de zaak, het einde van ’t vermaak en daarom wordt dit museumstuk geveild. We gaan naar de fotolocatie en daarvoor wordt de 2-takt “aangezet”. Ik hoor een perfect brommerachtig gesnor en ruik ouderwetse mengsmering. Hij klinkt mooi maar tegelijkertijd verwacht ik niet veel van de prestaties van deze 750 cc motor met 38 pk (28 kW) en driecilinders. Ik rij achter de Saab aan maar wordt meteen verrast door de acceleratie. Hij gaat werkelijk “als de brandweer”! Wat een leuke auto. Om naar te kijken, in te zitten en mee te rijden. Met slechts drie versnellingen kun je dit zelfs bijna een automaat noemen. En met die cilinders en 750 cc bijna weer modern.