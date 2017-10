Het is mei 1994. Precies 20 jaar na de introductie van de Golf I, wordt er vlak voor de zomer in Leiderdorp een splinternieuwe VW Golf I Cabriolet afgeleverd in prachtig Inkablauw. De Golf II (nooit als cabriolet gemaakt) is dan al 3 jaar niet meer leverbaar. Zijn opvolger, de Golf III Cabriolet is al lang en breed te koop. De eerste eigenaresse wist de hand te leggen op nog één allerlaatste Golfje I. Met alles, d’r op en d’r af. Volgens de nieuwfactuur van 40.000,- gulden, ruilde ze haar Suzuki Samurai in. Een dame met smaak.

Aardbei-mandje

Het is veelzeggend dat een automerk jaar in, jaar uit zijn model bekijkt en denkt: top! nog steeds niks aan doen. 20 jaar lang! De cabriolet werd gebouwd door carrosseriebouwer Karmann waarbij Volkswagen enkel het interieur en de techniek kwam brengen. Alleen de bumpers en de wielkast-verbreders waren na jaren onderdeel van uiterlijke modernisering. De Golf Cabrio is altijd geleverd met de kleine pre 1980 achterlichten. Door de vaste rolbeugel en het compacte, hoekige ontwerp van de auto kreeg deze de bijnaam “aardbei-mandje”.

Harmonie

Hoewel de ontwikkeling van deze auto uit begin jaren 70 stamt merk je meteen wat een meesterwerk er destijds is geleverd. De wagen voelt 45 jaar na dato degelijk aan en beschikt over een prima wegligging. Dit exemplaar is uitgevoerd met stuurbekrachtiging. Een luidruchtig zoemende maar oh zo fijne optie. Raampjes draaien we gewoon omlaag maar het dakje werkt automagisch. De klemmetjes los en in nog geen minuut tijd trekt dit Golfje zijn muts af en steekt hem geroutineerd in zijn binnenzak. De 1.8 motor is met de auto in perfecte harmonie. Niks aan power te veel of te weinig en schakelen gaat verslavend prettig.

Functioneel

Vanbinnen is er geen enkele moeite genomen om de zaak daar vorm te geven. De knoppen zijn allemaal even lelijk en lomp maar wel functioneel. Hat dashboard is een blokkendoos maar alles zit op een logische en aangename plek. Iets wat in de jaren ‘70 en ‘80 helemaal niet populair was. In die tijd bedacht het ene merk een nog spectaculairder dashboard dan het andere. Vaak zwaar ten koste van logica of ergonomie. Hier geen radio op de grond, geen raambediening aan het plafon en geen deurgrepen verstopt. Alles zit waar het hoort. Alleen de bagageruimte kan worden verward met het handschoenenkastje. Wat betreft ruimte en de toegang doormiddel van een klein klepje is deze verwarring begrijpelijk. Een kratje bier is er zonder vloeken niet in te krijgen.

Slacentrifuge

Deze Volkswagen Golf I Cabriolet heeft in 23 jaar tijd nog geen 138.000 kilometer gereden en dat is de wagen aan te zien. Er zijn enkele lichte gebruikssporen maar vooral de goede zorgen van mevrouw en de kwaliteit van deze auto maakt dat het Golfje er nog zeer fris en jeugdig bij staat. Alleen al bij het zien van het sleuteltje komt er een nostalgisch gevoel naar boven. De ronde zwarte sleutel met stalen VW-logo staat gegrift in ons collectief geheugen als een telefoon van bakeliet, een View-Master of de oranje slacentrifuge.

Ons Golfje viel ook internationaal op. Lees hier wat Bring a Trailer schreef.

1974 – 1983 Golf I

1979 – 1993 Golf I Cabriolet

1983 – 1992 Golf II

1992 – 1997 Golf III

1993 – 2000 Golf III Cabriolet