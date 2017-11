Door velen wordt de Jaguar XJS – na uiteraard de XKD en XKE – gezien als de mooiste Jaguar ooit. En die emotie was ons bijna bespaard gebleven. Gelukkig waren er toen bij de Edelkoetsenfabrikant wel mensen die een toekomst zagen voor deze roofkat.

Introductie

Als u zich bedenkt dat het idee al in de eind jaren zestig ontstond, het eerste exemplaar amper twee jaar na de eerste energiecrisis van de band rolde, moedermaatschappij British Leyland haar zelfmoord al aan het voorbereiden was, zelfs al ver gekomen was… Maar bedenk eens, een Jaguar met deels ‘plastic’ bumpers, onsmakelijk grote bumperrozetten, deels leren en deels vinyl bekleding, een toch wel dubieus stuurwiel, goedkoop aandoende schakelaars. Okay, het instrumentarium, vooral de ‘klokken’ zagen er prachtig uit. Het eerste publieke optreden na de introductie, denk daarbij aan de TV series ‘Return of the Saint’ (waarvoor Jaguar twee exemplaren ter beschikking had gesteld waarvan ‘ster’ Ian Ogilvy van eentje op een ‘gedreven’ ritje van Italië naar Groot-Brittannië de prachtige V12 motor oprookte) en de ‘New Avengers’ zorgde voor wereldwijde publiciteit en populariteit. Wat ook snel bekend werd was de slechte kwaliteit, de vele onduidelijke ‘pech’, de dubieuze betrouwbaarheid, het hoge brandstofverbruik. Misschien was het daarom dat de wereldwijde verkoop jaarlijks de vier cijfers niet passeerde en er pas in 1989 voor het eerst een vijfcijferig (11.207 stuks) verkoopaantal genoteerd kon worden? In 1996 viel na 115.413 exemplaren het doek.

Kopen? Wat tips

In de klassiekerwereld is een Jaguar XJS, ongeacht het bouwjaar, niet ècht gewild. Daardoor was tot voor kort nog een mooi en goed exemplaar aan te schaffen voor minder dan 5 mille aan euro’s. Die tijd ligt inmiddels achter ons, de Jaguar XJS wordt duurder en duurder. Misschien is het uw droomauto? Wij hebben wat tips om bij aankoop goed op te letten. Ook een Jaguar kan roesten, heel verschrikkelijk roesten. Derhalve een goede inspectie van de dorpels, vloerpanelen, spatbordranden, krikpunten, kofferdeksel. Er hebben misschien al wel wat reparaties (…) plaatsgevonden. Controleer of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. ‘Overlappen’ met plaatjes is geen optie. Achterstallig onderhoud of geknutsel van ‘specialisten’ is dodelijk voor de V12 motor. Aan de later gemonteerde AJ6 motor kan niet zo heel veel verpest worden. Hoewel? Lage oliedruk, gerammel, geratel van de kleptuimelaars of drijfstanglagers, blauwe wolken uit de uitlaat en caterventilatie, lekkage, geven aan dat – in beide gevallen – er ‘wat’ loos is met het hart van de roofkat. Wordt een dure reparatie. Ook aan bedrading, eigenlijk de complete elektriciteit aan boord, van elektrische ramen tot aan de centrale deurvergrendeling, de computer, kan een nachtmerrie zijn. Goed kijken of alles ‘werkt’. Reparatie betekent nachtwerk en is daardoor prijzig. Een Jaguar XJS moet als een scheermes sturen en vrijwel geluidloos over het wegdek zoeven. Geklapper of bij ‘gas geven’ en ‘gas terugnemen’ bij moeten sturen betekent dat alle (en dat zijn er heel veel!) draagarmrubbers versleten zijn, schokdempers en veren kunnen hun langste tijd gehad hebben. Herstel is een tijdrovende en dure klus. Hetzelfde geldt voor de remmen. Met revisie bent u iets langer dan ‘een paar uurtjes’ bezig… ‘Lekken’ kan zo’n Jag ook. In het bijzonder bij voor- en achterruiten. Dat zorgt dan weer voor ‘roest’… Rivalen (…) uit die tijd: de Mercedes-Benz 107 SL en SLC evenals de BMW M635 CSi. Allebei ook auto’s die verschrikkelijk kunnen roesten en feitelijk dezelfde technische problemen (kunnen) hebben. Als wij mochten kiezen, dan wisten wij het wel… nu u nog?!

Foto 17): Uit 1985, de V12 HE uitvoering…