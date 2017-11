Jaguar S-Type aankooptips

De in 1999 geïntroduceerde Jaguar S-Type bereikt inmiddels de status van liefhebbersauto. Meer dan 15 jaar oud kan zo’n Jag gezien worden als een mogelijk interessante youngtimer. De lage aanschafprijs kan velen ertoe doen besluiten een kansje te wagen? Wij hebben voor u enkele tips om het voorgenomen plezier niet een drama te laten worden.

Aandachtspunten

Zo’n Jaguar S-Type kan namelijk – net zoals alle andere ‘blikken’ auto’s – verschrikkelijk roesten. Bij de vroege jaargangen is inspectie van de vloerpanelen een aanrader. Deze keer willen wij u attenderen op de technische kant. De motoren van de benzinemodellen zijn oersterk en betrouwbaar mits het olieverversen – èn filter – conform de instructies – op tijd – zijn uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de versnellingsbak. Bij de dieseluitvoering is bekend dat de oliekoeler tot problemen kan leiden en daardoor kan de versnellingsbak het opgeven. De oliekoeler kost een kleine 800 euro, de versnellingsbak ongeveer vier mille… In zulke gevallen rest de Oud IJzer specialist. Voor wat de dieseluitvoering betreft, de latere modellen hebben te kampen met problemen met het oliefilter en dat betekent dan (dure) motorschade. Ook een diesel heeft motorolieverversen-op-tijd nodig. Teveel olie in de motor leidt tot drama, een ‘geplofte’ motor. Het elektrische gedeelte lijkt probleemloos te blijven werken, behalve in het voorste gedeelte vanaf de verlichting. Verstandig is het ook om de accu bij aankoop direct te vervangen voor eentje van een gerenommeerd merk (als dat al niet gebeurd is), want dat kan veel problemen voorkomen.

Wat kost een goede Jaguar S-Type

Wat kost een goede Jaguar S-Type? Eentje met een 3 liter V6 is al aan te schaffen voor 1.000 tot 1.250 euro; de V8 is gewilder en is iets duurder. De snelste uitvoering, de R uitvoering, vergt zo’n vier mille uit uw spaarpotje. De beste S-Types dateren van na 2002. Het is in alle gevallen zeer belangrijk dat er een aantoonbare onderhoudsgeschiedenis op tafel komt… , voordat de koop gesloten wordt.