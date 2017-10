BMW 6-serie 633 CSi

10 SHARES Deel Tweet

Ik bel met A over de verkoop van zijn klassieker. Hij moet hem verkopen vanwege zijn terugkeer naar Suriname. “Voorgoed!” voegt hij eraan toe als ik hem aan de telefoon heb. “Maar de wegen zijn er te slecht voor deze auto dus ik verkoop hem.” Hij blijkt de wagen 38 jaar geleden gekocht te hebben toen de auto twee jaar oud was. Volgens de makers in 1977 “The Ulimate Driving Machine”. Nu 40 jaar oud, on-gerestaureerd en geen roest of zelfs maar een krasje… dat zie je niet vaak.

Geen 7-serie coupé

De Beierse Motoren Werke staakte in 1975 de productie van hun wonderschone GT, de E9. Een jaar later deed de BMW 6-serie type E24 zijn intrede die met 13 jaar de langst geproduceerde BMW-serie aller tijden zou worden. Een wagen die uiterlijke gelijkenissen vertoonde met de 7-serie, maar onderhuids werd gebaseerd op de 5-serie. Een prachtige GT die op menig jongenskamer aan de wand hing.

Onzichtbaar stof

Ik spreek af met de eigenaar en wanneer ik in een typisch Hollandse omgeving tussen kassen en boerenschuren met bungalows doorrij zie ik ze staan. Een oude schuur met de deuren “wagen” wijd open met buiten een prachtige groene, blinkende BMW 6-Serie. De motorkap, kofferbak en deuren open en A die wuivend met een doekje onzichtbaar stof staat weg te jagen.

Op slag verliefd

Hij kocht de BMW 6-Serie met net “de kop eraf”. Hij liep er bij toeval tegenaan. “Op slag verliefd!”, roept hij terwijl hij naar zijn daily driver (een oude Daihatsu Cuore) loopt, om die even buiten beeld te parkeren. Als hij terugkomt treft hij mij inspecterend op de grond met mijn hoofd onder de wagen. Hij hurkt naast me met een ernstig gezicht. “Luister” zegt hij op geruststellende toon, “na elke rit ging ik de wagen poetsen. Ook met een borstel onder de auto en door de wielkasten. Altijd!” Geen woord aan gelogen zo te zien. Ook de motorruimte, de lak, het interieur. Alles is even schoon en gaaf. Op de hoofdsteunen zitten zelfs ouderwetse linnen hoesjes om ze netjes te houden. Die halen we er voor het maken van de foto’s even vanaf. De wagen moet voor de foto-shoot een klein stukje verzet worden en met een korte slag aan de sleutel schrikt de 6 cilinder meteen gretig wakker. Zelfs de zon komt door en we gaan aan de slag.

Puur geluk

Deze BMW 633 CSi met een kleine 200 pk op de achterwielen is van 1977 en is uitgevoerd in een zeer fraaie M-jas, met gespoten stripings. De heerlijke 6 cilinder lijnmotor ruist als de zee. De automaat doet zelfs na 40 jaar dienst onopvallend en professioneel zijn werk. De volgende eigenaar zou zich moeten verplichten deze wagen net zo te koesteren als A dat 38 jaar lang deed. Na al die jaren gaan ze beide hun eigen weg waarbij alleen de oude schuur in leegte achter zal blijven. Binnenkort sluit de online veiling van dit exemplaar. Ik hoop voor A dat zijn meer dan redelijke Reserve Price wordt behaald maar ik hoop het nog meer voor koper. Goed investeren is namelijk ook een beetje geluk hebben. En dit is geluk.