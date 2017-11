Zo zijn Italianen… De Moto Guzzi SPIII

Zo zijn Italianen…

Moto Guzzi staat voor V twins. Die bullebakken van motoren hebben van ouds het een prima reputatie. En dat ze indertijd af fabriek niet altijd elektrisch-, of later elektronisch, 100% waren? Ach, de pijnpunten werden binnen het Guzzi wereldje al snel bekend en verholpen. Moto Guzzi kenner Jan K. zegt het glimlachend: “Italianen beginnen met de productie en verkoop van spullen wanneer ze die mooi genoeg vinden”. De koper mag de productontwikkeling verder rustig zelf doen.

En dan verwijzen we om die consequente nationale filosofie nog eens te onderstrepen weer even naar het glorieuze Fyra project.

De president Directeur Generaal van Ansaldobreda zei het met droge ogen voor de camera: “Het is de schuld van de Belgen en de NS, want ze waren gewaarschuwd dat de Fyra bij meer dan 15 cm sneeuw niet sneller dan 20 km/ uur mocht rijden.” Top toch? Italianen denken groots en gepassioneerd. Detailwerk is voor somberaars en andere Calvinisten.

De lampjesblues

Want waarom zou een brandend neutraalstandlampje iets anders aan moeten geven dat het lampje nog goed is? Een benzine meter waarbij het waarschuwingslampje op licht om te melden dat er zeker nog tussen de zestig meter en zestig kilometer verder kan komen op de resterende brandstofvoorraad? Prima toch? Dat gebrek aan nadenken pakt vaak wat sneu uit. Zo besloten de Guzzisti in Mandello de, voor toeristisch gebruik bedoelde SP reeks te laten pieken in zijn definitieve Moto Guzzi SPIII uitvoering.

Het meesterplan was om met de vol bekuipte en (optioneel) van riante bagageruimte voorziene Moto Guzzi SPIII de doodslag toe te brengen aan de toermotoren divisie van BMW. De dikke 71 pk V twin met zijn kale leeggewicht van 220 kilo zou er 200 km/uur mee kunnen draven. Met een 22 liter tank aan boord droom je dan direct weg over trans-Europese reizen met je Lief achter op en plenty ruimte voor schone sokken in de koffers. NOT!. De gasschuiven van de 36 mm Dell ‘Ortos vroegen zoveel draaikracht dat de rechter onderarm van een fanatieke SP rijder op die van een wenkkrab ging lijken.

Praktisch denken is saai

De Italiaanse ontwerpers hadden er geen rekening mee gehouden dat Noord Europeanen doorgaans langer dan 175 cm zijn. Iemand boven de 1 meter 80 zit met de knieën klem tegen de kuiprand. En die Moto Guzzi SPIII eigenaar van 180+ centimeter die zich op de dating markt ging begeven moest afzien van de wat ronder geboetseerde exemplaren van het slimmere geslacht. Puur uit praktische gronden: op het zitje van de Moto Guzzi SPIII is niet genoeg plek voor een koppel full sized Noord Europeanen of Amerikanen. Bovendien is de vorm van de buddy ook nog eens zo dat er niet veel ventilatieruimte over blijft tussen de berijder en zijn passagier M/V. Waar vanzelf meer ruimte tussen komt, dat is tussen de tankflanken en de kuipranden. De kuipsteunen daar zijn een schitterend voorbeeld van het befaamde Italiaanse: “Ai! Vergeten! Moet ook vast!. Snel! Bedenk iets!”

De oplossing om steuntjes te maken die aan de klepdeksels bevestigd worden is even zinnig als de vraag aan de man op de ladder: “Heb jij die kwast goed vast? Okay, dan haal ik de ladder weg”. Maar ook voor dat probleem is er een passende oplossing.

Onder de streep was de Moto Guzzi SPIII geen succes.

Net als de Fyra. Voor wat betreft zijn doelstellingen: terecht. Kunt u nagaan hoe vertederd we over een jaar of twintig zijn over de eerste Generatie Norges waarbij de fabriek echt even was vergeten dat het oliepeilen van het blok eigenlijk beter zou hebben moeten kunnen dan na verwijdering van de kuip.

Italianen? Een hartveroverend volk!

En ze maken de mooiste motorfietsen. En met die Fyra’s komt het ook goed. Die gaan wij gewoon betalen. Zelfs al krijgen de Italianen daar niets van. En over twintig jaar lacht iedereen er om. Als Europeanen onder elkaar.Toch?