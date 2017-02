Renault 30 TX, sjiek de friemel

23 SHARES Deel Tweet

CHIQUE DU FRIEMEL, ZO U WILT

Want luxer werd het niet in de showrooms van Renault, tussen 1979 en 1984, van waaruit de originele Fransen deze schitterende poging deden om die vermaledijde Duitsers naar de gründliche kroon te steken in de Oberklasse. Ook toen zwaaiden onze oosterburen al arrogant de scepter in dit segment. Potentiële klanten stortten zich als lemmingen op het bekende aanbod van BMW, Audi en in iets mindere mate op dat van Mercedes-Benz en zagen door hun oogkleppen deze sjieke bolide volkomen over het hoofd. Rücksichtslos.

FOUTE DERRIÈRE

Zijn kont, dat bleek het probleem. Mooi, zeker, en ook nog erg handig. Maar helaas toch wat té onderscheidend voor de behoudende clientèle in deze klasse. Die wilden namelijk helemaal geen vijfde deur, maar een traditionele kofferklep. Niet erg ruimdenkend, letterlijk. De bagageruimte in de 30 was inderdaad enorm ruim, maar de toegang ertoe ook en dat praktische feit riep nogal wat weerstand op. In tegenstelling tot zijn stroomlijn, maar daar hadden de conservatieve Duits-dwepers geen enkele boodschap aan. Des te meer aan status en dat werd Renault’s prachtige topper niet gegund. Het weerhield de volhardende Fransen er trouwens geenszins van om het een decennium later doodleuk nog eens te proberen met de 25. Maar ook die beauté lukte het niet de Germanen te tackelen.

ONDERSCHEIDENDE EEND IN DE BIJT

De 30 TX viel op een uiterst aantrekkelijke manier uit de toon tussen zijn meer traditionele concurrenten. Joie de vivre, typisch Frans en een prachtig ontwerp van Juchet Gaston. Dat typisch Frans gold ook zeker voor zijn comfort. Daar hadden de Fransen een naam te verliezen, maar de 30 TX hield deze moeiteloos hoog. Met verve zelfs. De uiterst comfortabele vering, de dekbeddikke velours, of desgewenst lederen bekleding van het ruime meubilair en de afwezigheid van hinderlijke rol- en rijgeluiden in het interieur en vooral luxe als elektrische ramen voor, centrale vergrendeling en een van binnenuit verstelbare buitenspiegel maakten de belofte van een topklasse automobiel volledig waar. Uiteraard mede dankzij zijn voortreffelijke PRV V6 in het vooronder, die zijn debuut beleefde in Peugeot’s 504 Coupé. Voor het eerst sinds WOⅡ had Renault weer een groot zescilinder model in de prijslijsten staan. Het 2664 cc metende en zijdezacht lopende blok leverde zo’n 130 pk in de standaard 30 TS. In dit latere topmodel 30 TX liep het vermogen door het brandstofinjectiesysteem op tot 144 pk. De onderkant van het gamma werd al vanaf 1975 gevormd door zustermodel 20, dat uitsluitend leverbaar werd met viercilinder motoren en herkenbaar was aan de enkele koplampen, in plaats van de vier ronde exemplaren in de grill van de Trente.

EEN LUXE PROBLEEM

Want ondanks alle luxe aan boord, zijn zonder meer fijne rijeigenschappen en aantrekkelijke verschijning durfden maar weinigen het aan in deze klasse. Bang om beschimpt en bespot te worden door meesmuilende vrindjes met een ster, een gestileerde propellor of vier ringen in hun grill. Geen status, dat was het probleem. Bijna dodelijk, in de Oberklasse. Toch vonden nog ruim 40.000 stuks van deze 30 TX hun weg naar een dappere en goddank andersdenkende eigenaar, voor in 1984 het doek definitief viel en de Renault 25 deze subtopper opvolgde. Le roi est mort, vive le roi!