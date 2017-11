De Renault 21. Je ziet ze nog veel…

De Renault R21 is gemaakt van 1986 tot 1994. En herinnert u zich nog wanneer u het laatst eentje gezien hebt? Dat kan mogelijk nog de afgelopen zomer in Frankrijk zijn geweest. Want daar functioneren R21’s (en R25’s) als de absolute onderkant van het transport per automobiel. De Renaults die er nu nog rijden zijn vaak in dezelfde staat van onderhoud en verval als hun berijders, de mensen uit de laagste sociale klasse waarin nog auto wordt gereden.

Vroeger was dat anders

De Renault 21 werd gepresenteerd in 1986 als de opvolger van de succesvolle Renault 18 en is geleverd in drie carrosserievarianten: een sedan, een zeer ruime station (21 Nevada) en vanaf 1989 een hatchback.

In maart 1986, toen de Renault 21 sedan gepresenteerd werd, viel de auto op door zijn bijzondere lijnvoering. Het ontwerp kenmerkte zich door strakke en hoekige lijnen. Een opvallend detail was het asymmetrisch geplaatste logo op de grill.

Alles rondom deze auto was gericht op comfortabel rijden en reizen. Zelfs de basis-uitvoeringen werden uitgerust met zeer luxe zachte stoelen en de vering/demping was ‘zacht’. Dat zorgde niet voor dynamiek, maar wel voor comfort.

Noord-zuid en oost-west

Vreemd was het dat de Renault 21 werd geleverd met motoren die ‘noord-zuid’ of ‘oost-west’ waren gemonteerd. De 1700 cc versie werd in de breedte gemonteerd, terwijl de andere motorvarianten in de lengte werden gemonteerd. Doordat de viercilinder motoren die geleverd werden in de Renault 21 relatief compact waren, was het geen probleem om de motoren in de verschillende configuraties te monteren, zonder dat dat ten koste ging van het passagierscompartiment. Deze verbrokkelde aanpak zorgde wel voor meer productiekosten en resulteerde in een beperkte winstgevendheid van de Renault 21.

Een internationale geschiedenis

De fabricage van de Renault 21 werd na een productiepauze in Argentinië voortgezet. De R21’s werden daar gemaakt in de Renault fabriek in Santa Isabel. Alle drie de carrosserie-varianten werden in benzine- en dieseluitvoering in Argentinië gebouwd. De Renault R21 werd begin jaren 90 ook nog in Turkije geproduceerd als ‘Optima’(basis model), ‘Manager’ en topmodel ‘Concorde’.

In Noord-Amerika werd de R21 met de 2.2 liter motor even verkocht als “Medallion”. De auto was slechts een paar maanden in 1987 te koop, voordat Renault haar aandeel in American Motors Corporation (AMC) verkocht aan Chrysler. De AMC dealers vielen nu onder de nieuw opgerichte Jeep-Eagle divisie van Chrysler, en dat bedrijf ging tot 1989 door met de verkoop van de auto onder de naam ‘Eagle Medallion’. De Renault 21 Phase II werd verkocht als Renault Etoile in Colombia tussen 1990 en 1995.

Zijn er nog mooie overlevende Renault 21’s?

De R21’s waren bedoeld als comfortabele middenklassers. Niet als collectors items voor de toekomst. En na een aantal eigenaren kreeg zo’n R21 steeds minder onderhoud en een steeds liefdelozer leven. Deze zomer zagen we ze nog vrij regelmatig staan en rijden in Noord-Frankrijk. Roestig, gebutst en met panelen in verschillende kleuren. Aan veel van de auto’s was te zien dat ze op hun definitieve laatste rust toe koersten.

Grappig genoeg zagen we dat fenomeen ook bij R15’s en R 17’s. Maar laat er in AMK nummer 12 nu het verhaal over de wedergeboorte van zo’n R17 staan. Dus misschien zien we straks nog een perfecte R21. Als u die heeft, dan mag u zich melden.