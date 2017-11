De nieuwe youngtimers in 2018

Liefhebbers van youngtimers kunnen zich verheugen op het jaar 2018. Er komen namelijk een aantal interessante modellen bij die Youngtimers in 2018 worden. Zowel voor een kleine als grote portemonnee is er een brede keuze aan modellen waar u nog jarenlang plezier van kunt hebben. Denk hierbij aan de Cadillac CTS voor ongeveer 4000 euro of een Mercedes G55 AMG van rond de 50.000 euro.

Er zijn een aantal belangrijke redenen om voor een youngtimer te kiezen. Zo zijn er veel zakelijke rijders die profiteren van de gunstige youngtimer-regeling waarbij de bijtelling bestaat uit 35% van de dagwaarde van de auto. Uit het nieuwe regeerakkoord van het kabinet Rutte III blijkt dat deze regeling voorlopig nog intact blijft. Een Youngtimers in 2018 is voor sommigen ook een investering. Zo zijn er een aantal modellen waarvan verwacht wordt dat ze in de loop van de jaren weer in waarde zullen stijgen.

Voordelige zakelijke kilometers

Er zijn over het algemeen een aantal automerken die na 15 jaar nog prima presteren. Dat zijn onder andere Audi, BMW, Volvo en Volkswagen. Voor wie voordelig zakelijke kilometers wil maken, zijn deze zonder meer het overwegen waard. Een Youngtimers in 2018 is de Audi A3 (8P) . De prijs van dit compacte model van Audi ligt rond de 5000 euro en is niet duur in onderhoud. Daarnaast krijgt ook de BMW 5 serie (E60) de youngtimer-status. Hiermee heeft u een statige auto die ook anno 2018 nog zeer representatief overkomt. Afhankelijk van de staat en de kilometerstand ligt de prijs tussen de 5000 en 10.000 euro. Honda is een merk dat doorgaans niet bekend staat om zijn youngtimers, maar de Honda Accord is een waardige youngtimer. Komend jaar Youngtimers in 2018, kunt u dit betrouwbare topmodel van Japanse makelij voor ongeveer 5000 euro rijden.

Investeren in een youngtimer

Voor de groep liefhebbers die niet van plan is om een youngtimer zakelijk te gebruiken en de aanschaf ervan meer als investering ziet, zijn er ook een aantal interessante opties. Hoewel de Saab 9-3 Cabriolet ook zeer geschikt is om in te zetten voor zakelijke kilometers, is het een geval apart. Saab heeft namelijk een trouwe schare fans die niets liever rijden dan een 9-3. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat u door de jaren heen niet verliest op de inleg van ongeveer 9000 euro. Ook Jaguar is een merk waarvan de oudere modellen nog met veel plezier worden rondgereden. In 2018 komt hier de Jaguar XJ (X350) bij. Voor een goed onderhouden model met niet teveel kilometers op de teller bent u ongeveer 12.000 euro kwijt. Wanneer u een superauto met youngtimer-status zoekt voor comfortabele privékilometers, dan kunt u denken aan de Bentley Continental GT. De prijs van dit model ligt rond de 45.000 en ook dit model lijkt een goede investering.