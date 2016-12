6 SHARES Deel Tweet

“Vroeger was alles beter” dat is een dode opmerking. Vroeger waren er wel een paar dingen die overzichtelijker waren.

Motorfietsen van toen: Vroeger was alles beter

Maar de klassiekers die wij nu zo leuk vinden? Die vertegenwoordigden toen de toen actuele stand der techniek. Olie verversen om de 2.000 km? Een olieverbruik van 1 liter op 1000 kilometer, een topend revisie bij 20.000 km? Dat was allemaal gewoon. Toen gewoon, en nu geen probleem meer. Want we gebruiken onze klassiekers niet meet ‘om den brode’.

En dan is er nu de Intermot, de tweejaarlijkse motorfietstentoonstelling in Keulen. En in dat walhalla voor alles dat modern is, daar stonden toch aardig wat motoren die een soort eerbetoon aan het verleden zijn. Ten eerste heeft China op weg naar de toekomst het verleden ontdekt. In China worden onder diverse vage of gestolen licenties enorm veel Honda en Suzuki motorblokjes tot zo’n 250 cc gemaakt voor de thuismarkt. Maar die doorgaans tachtiger jarenblokjes zien er voor ons natuurlijk hoogst gedateerd uit. En jawel: Daar heb je dan Brixton, Hanway, MASH enSkyteam. Die bedrijven maken – voor kleingeld – de aardigste sttukjes eerbetoon aan het motorrijden van toen. Natuurlijk zijn ze niet klassiek, maar als ‘speeltje voor erbij’ of ff boodschapjes + een rondje om het dorp te doen zijn ze vertederend. Het aardigst is nog dat er achter het ‘ontwerp’ van in elk geval de MASH en de Brixton respectievelijk Frans en Oostenrijks kapitaal en ontwerpen kwaliteitscontrole zit. En zeker dat laatste is niet onbelangrijk.

Afhaalchinees

De afhaalchineesjes zijn doorgaans wat minder afgewerkt dan klassieke Japanners, de vormgeving zit er soms net en tandje naast, de motorblokjes hebben doorgaans wat minder vermogen (compressie) dan de originelen uit de jaren zestig-tachtig van de vorige eeuw, maar toch…

Alleen bij het bekijken van de Skyteam Snake werd het ons wat wonderlijk te moede. Want wat in Soïchiro’s naam is er mis gegaan toen een Chinees op het idee kwam een frame met dertiger jaren looks te voorzien van een simpele telescoopvork en een 125 cc (Hondaclone) eenpittertje. De Snake moet daarbij ook nog eens een eerbetoon aan Indian zijn… Toch zitten er verdraaid leuke dingetjes in het Skyteam programma…