Motocyckle basos? Een soort marktplaats dus

Motocyckle basos? Misschien verklaart de toevoeging.sk iets. ‘sk’ staat voor Slowakije en wij kwamen aan die .sk via Lubo en Milada Hrivnakjova. En hoe we die weer ontmoeten, dat is en verhaal apart. En Lubo verzamelt Jawa’s.

Motocyckle basos

Overal is Internet. Dus overal zijn sites als Speurders en Marktplaats. En omdat Internet overal is, trekken – in ieder geval de vraagprijzen – mondiaal naar elkaar toe. Dat een Slowaak een Jawa of Dnepr ziet wat voor hem drie maanden werk en voor ons ‘lekker weinig’ is, dat wordt uitgevochten tussen de verkopende dromer en de gefrustreerde aspirant koper. een vraagprijs is immers maar een vraagprijs.

Het prijsniveau van Jawa’s en Russisch spul is aardig vegelijkbaar met het onze. Zeker als je de transportkosten er bij op telt. Die transportkosten kunnen meevallen. Lubo’s broer heeft hier in NL een bouwbedrijfje en hij wil graag het transport zorgen. Voor een vriendenprijsje.

Wat opvalt is dat de vraagprijzen van motorfietsen met hun roots uit het oosten of westen echt niet goedkoper, eerder duurder zijn dan hier. Daar gaat de wet van zeldzaamheid in het aanbod op. Of de wet op het behoud van dromen.

Uit eigen ervaring weten we trouwens te melden dat er in Polen, Tsjechie en Slowakije redelijk wat (klassieke) auto’s en motoren die feitelijk uit Duitsland en Nederland ontvoerd zijn. En dat er op die beurzen soms meer wapentuig en WOII memorablia worden aangeboden adan klassiekers? Maar dat komt steeds minder voor.

Meer weten over de handel in Slowakije? Kijk maar eens op https://motocykle.bazos.sk/veterany