De Ford Edsel – vernoemd naar de aan (maag)kanker overleden zoon van Henry Ford – staat te boek als de grootste marketing en industriële misser aller tijden. Terwijl bij de Ford Motor Company gedacht werd er jaarlijks zo’n 200.000 stuks van te verkopen, ging alles verkeerd, heel erg verkeerd.

Het hielp ook niet ècht dat de grille associaties opriep met een onderdeel waar gynaecologen regelmatig mee worden geconfronteerd. In 1957 leek het debuut, waarbij ruim voor de introductiedatum regelmatig tipjes van de sluier werden opgelicht, zeer hoopvol. Amper twee jaar later werd de productie stopgezet. De Edsel was onverkoopbaar. Ford kon een verlies boeken van 250 miljoen dollar. Als wij dat doorberekenen naar hedendaagse maatstaven gaat het om ruim 2 miljard dollar! Inmiddels zijn wij bijna 60 jaar verder en nog steeds heeft men het over die ‘zeper’. De meest bekende grap “Wie is de grootste loser? Richard Nixon in een Ford Edsel”. Ondanks de grote successen van de Mustang en de GT40, blijft de Edsel Ford achtervolgen. Met dit alles in gedachten, is de Ford Edsel anno heden een zeldzaamheid en groeit de wereldwijde interesse voor dit model…