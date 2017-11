Ducati: Is 214 pk genoeg voor een motorfiets?

De Ducati Panigale V4 levert dus 214 pk. Om al dat geweld een beetje aan het asfalt te krijgen en houden is er een scheepslading elektronika aan boord om alle functies en vermogens waar nodig te temperen, te masseren en/of tot de orde te roepen. Zoals daar zijn:

BS Cornering Bosch EVO

Traction Control EVO (DTC EVO)

Slide Control (DSC)

Wheelie Control EVO (DWC EVO)

Power Launch (DPL)

Quick Shift up/down EVO (DQS EVO)

Engine Brake Control EVO (EBC EVO)

Electronic Suspension EVO (DES EVO)

Lap Timer GPS

Data Analyser + GPS (optional, track analyzation data)

Multimedia System (Optional, hooks bike to Smartphone)

Voor een old school rijder klinkt het als: “Ik eet twee strips Viagra en ga in de hoek van de kamer het Financieel Dagblad lezen”.

Maar ‘Vermogen’ is magisch

Ooit werd de 44 pk sterke Honda CB450 beschreven als ‘een zeer snelle machine. Alleen geschikt voor motorrijders met circuit ervaring.

Serieuze Duitsers meldden bij de introductie van de BW R75/5 dat die machine 50 DIN pk sterk was omdat berekeningen hadden uitgewezen dat 50 DIN pk het maximaal uit veiligheids overwegingen aanvaardbaar vermogen was om op de openbare weg in te zetten.

Later werden snelle, zware motorfietsen in Duitsland afgeknepen tot maximaal 100 pk. Dat deden de Duitsers omdat er allerlei maatregelen boven de markt zweefden die op overheidsingrepen duidden. De overheid en verzekeraars vonden meer dan 100 pk te gevaarlijk. Zo kon een Duitse V Max 40 van zijn 140 pk kwijt raken. En daar merkten de meeste mensen die zo’n ingevoerde Duitser kochten niets van. Dus wat iemand ooit in praktijk met 200+ pk kan doen?

50 pk is eigenlijk echt wel ‘genoeg’

Vorige maand bleek dat de Duitsers met hun ’50 pk is genoeg’ verhaal zo fout nog niet zaten. Tijdens een tripje op wat klassiekers door de Vogezen werden we op elke rechte meter ingehaald door allerlei dynamisch op twee wielen. In de bochten pakten we de meeste meters terug. De meest vermogende motoren binen ons clubje waren een Norton Commando en een Moto Guzzi California II. Allebei motoren met maximaal 60 paarden tussen de wielen. Zelfs de recenye – soort van retro – Moto Guzzi V7 met minder dan 50 pk kon aardig meespelen tegen de jongens van 150 pk en meer. De V7 rijder verklaarde breed glimlachend dat hij gewoon constant vol gas reed.

Laten we ons dus maar verbazen

De nieuwe Ducati is natuurlijk een technisch wonder. Laten we ons dus maar verbazen over alles wat er technisch mogelijk is. Honda heeft zelfs al een motorfiets die zichzelf letterlijk op de wielen houdt en stapvoets achter zijn baasje kan aan rijden. Ik keek naar het filmpje op youtube, stond op en liep naar de bank waar onze hond op lag te slapen. Zo’n Honda verhaart niet en je hoeft zijn uitwerpselen niet in een rood zakje op te rapen om ze duurzaam weg te gooien.

Maar ik ben een fossiel. Ik hou van echte honden en motorfietsen zonder universitaire graad in de hogere elektronica. En van vrouwen zonder botox en siliconen.

In Nederland zijn een paar stukjes snelweg waar je 130 mag rijden. En de ‘vanaf prijs’ voor de Ducati Panigale V4 is 26.190,- euro.

Daar kun je een paar knappe klassiekers van kopen.

Motorfietsen en honden moeten gewoon echt zijn