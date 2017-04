70 jaar Citroën Type H. Niets was onmogelijk.

Onlangs liet Citroën de persen rollen en meldde het, op basis van de Jumpy een retrobesteller te gaan maken. De inspiratiebron? De Type H, die zijn 70-ste verjaardag viert. En die legendarische bestelauto van Citroën maakte- net zoals het aangekondigde retromodel- ook gebruik van tal van bestaande en reeds beproefde Citroën onderdelen.

De Type H werd in 1947 als opvolger van de voorwielaangedreven- en mede op basis van de Traction Avant ontwikkelde- TUB gepresenteerd. Ook de eerste nieuwe na-oorlogse Citroën maakte gebruik van de inmiddels ervaren Traction Avant techniek. En de constructie van de Type H was een staaltje constructief vernuft. Het merendeel van de technische toepassingen bevond zich aan de voorzijde. Daardoor was het eenvoudig om het functionele gedeelte- zeg maar achter de voorstoelen- aan te passen en in te richten op de gebruiksdoeleinden waarvoor de ondernemer, instelling of recreant de Type H kocht. De koper had daarbij- door het ontbreken van een cardanas- ook nog het voordeel van een vlakke laadvloer. De Type H kende diverse modelbenamingen, en die waren afhankelijk van het laadvermogen. De volfront besteller uit Frankrijk was tijdens zijn bouwtijd onder meer leverbaar als HY, HZ, H1200 en 1600.

Veel mogelijkheden

Vanaf de zestiger jaren werd het mogelijk om het chassis eenvoudig te verlengen. Ook de opbouw was in meerdere opzichten aan te passen aan de wens van de klant. Hij kon verhoogd en verlengd worden. Daarnaast kon een extra schuifdeur worden aangebracht én werden er mogelijkheden geboden om de zijkanten met opklapbare zijkleppen uit te rusten. In een eerder stadium (de jaren vijftig) lanceerde Citroën al een Pick-Up versie. En in de latere bouwjaren werd een ambulance gebouwd met hydropneumatische veersystematiek aan de achterzijde. De handtekening voor deze bijzondere versie werd gezet door de Nederlandse carrosseriebouwer Ackermann.

Meerdere motorvarianten

Tijdens de bouwtijd van de HY was de oer Franse besteller leverbaar met meerdere motoren. Aanvankelijk werd de 11 CV (1911 cc) variant in de Citröen HY geleverd, een motor die in de jaren zestig tijdelijk werd vervangen door de variant met 9 fiscale PK’s. Deze 1.628 cc motor maakte in 1966 weer plaats voor de 1911 cc motor. Citroën maakte vanaf 1961 echter ook gebruik van dieselmotoren en daarmee kwam men een belangrijke marktwens tegemoet.

Nagenoeg ongewijzigd tijdens productiejaren

De kracht van de Type H was, dat hij en profil nagenoeg ongewijzigd door het leven ging. Citroën voerde slechts mondjesmaat wijzigingen door. Het ovale achterruitje werd in de jaren zestig vervangen door een groter exemplaar. De kenmerkende splitruit aan de voorzijde verdween in 1963, het interieur veranderde lichtjes (vanaf 1964 kreeg de Type H het Ami 6 dashboard) en ook de verlichting wijzigde licht. In 1969 werd het in de Benelux en later ook in Zwitserland om veiligheidsredenen verboden om de Type H te leveren met suicide voordeuren. In de jaren zeventig bleef Citroën haar klassieke besteller mondjesmaat verbeteren.

De Citroën Type H. Van 1947 tot en met december 1981 werd hij gebouwd en in die periode bouwde hij zijn imago onder meer op dankzij de vele ribbels in het ontwerp en de vele gebruiksmogelijkheden. Het is niet voor niets dat Citroën 473.289 stuks van deze bijzondere bestelauto wist te verkopen.