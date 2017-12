Simca Océane en Plein Ciel

De Simca Sport Océane en de Sport Plein Ciel zijn gebaseerd op de Simca Aronde P60 en beleefden hun introductie tijdens de Autosalon van Parijs in 1956. De koetswerken kwamen van Facel. Een Océane of Plein Ciel kostte bijna twee keer meer dan een gewone Aronde en bleek daardoor moeilijk verkoopbaar.

Marketing

De typeaanduiding stemde eveneens tot nadenken. De Océane was de cabriolet uitvoering terwijl de Plein Ciel de coupé versie was. ‘Plein Ciel’ betekent – vrij vertaald – ‘Open Lucht’ en had dus beter gepast bij de cabrioversie… Marketing technisch ging het eveneens verkeerd. Al snel werden beide modellen het vervoer voor film’sterren’, acteurs, zangers/zangeressen die aan de vooravond van een veelbelovende carrière stonden (en velen het toch net niet ‘haalden’), verwende huisvrouwtjes, kappers.

Roest

Ondanks de stevige prijs was er voldoende vraag. In juli 1962 rolde het laatste exemplaar van de band. In bijna zes jaar tijd had men kans gezien 13.803 stuks te produceren. Met de mechaniek en het 1300 motortje van de Aronde, kon er een topsnelheid van 140 kilometer per uur gehaald worden. Evenals alle Franse automobielen, kon ook deze Simca verschrikkelijk roesten. Er zijn dus niet veel exemplaren overgebleven. De specifieke onderdelen zijn niet of heel moeilijk te vinden, dan wel leverbaar en mede daardoor geniet deze klassieker een uiterst beperkte populariteit. Met name het laatste jaar groeit de animo en stijgen de prijzen. Althans voor originele, roestvrije – die zijn er op beperkte schaal – exemplaren die ‘terugkomen’ uit de Verenigde Staten.