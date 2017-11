Museum of Modern Art neemt Fiat 500 F op in collectie

De wellicht meest geliefde auto in de geschiedenis van Fiat viert zijn 60ste verjaardag op een bijzondere manier. De Fiat 500 wordt namelijk opgenomen in de permanente collectie van het MoMA, het Museum of Modern Art, in New York. Het model dat in het prestigieuze museum te zien zal zijn is een Fiat 500 F.



“De Fiat 500 veranderde de manier waarop auto’s in Italië werden ontworpen en gefabriceerd en is in de automobielgeschiedenis een icoon”, aldus Martino Stierli. Hij is de “Philip Johnson Chief Curator of Architecture and Design” van het New Yorkse MoMA. “Door deze bijzondere auto aan onze collectie toe te voegen, verbreden we de horizon van het MoMA op het gebied van automotive design”.

Meest succesvolle generatie in MoMa

Het model dat het MoMA in de collectie opneemt is een Fiat 500 F. Deze modelgeneratie werd gebouwd tussen 1965 en 1972. Het is de meest populaire 500 uit de lange loopbaan van het model. Fiat’s “grote kleine“ auto was een wereldwijd succes. Tussen 1957 en 1975 zijn er miljoenen van gefabriceerd. De 500 in gewone berlina trim was met 3,2 miljoen exemplaren de meest gevraagde.

Korte geschiendenis

In 1957, zestig jaar geleden, trapte Fiat af met de Nuova 500. Er volgden nog diverse generaties en uitrustingsniveaus, zoals de sterkere 500 ‘Sport’, ‘D’ en ‘F’. Daarna kwam de meer op comfort gerichte ‘L’. Uiteindelijk was de ‘R’, de laatste in de reeks. De illustere 500 werd van 1957 tot en met 1975 gebouwd. Het rugzakje was een belangrijke auto in de tijd van massa mobilisering, en werd na een aarzelende start razend populair. De 500 werd tijdens zijn loopbaan in tal van varianten, én door tal van fabrikanten gebouwd. Daarnaast vormde de kleine Italiaan een uitstekende basis voor meerdere carrosserie huizen, die een eigen variatie op het thema ontwierpen.