Als u ooit wel eens in het Koetshuis van Paleis Het Loo in Apeldoorn bent geweest, zal de Mercedes Benz 300 D Cabriolet waarmee Koningin Wilhelmina zich in de jaren vijftig liet vervoeren, zijn opgevallen. Frans Vrijaldenhoven, een ‘automens’ die in zijn leven heel wat avonturen waar wij allen van kunnen genieten van zeer nabij heeft meegemaakt, een paar jaar geleden wat wetenswaardigheden over deze Mercedes Benz 300 Cabriolet.

Duitse makelij

De inmiddels vanwege de troonsopvolging tot prinses gedegradeerde koningin Wilhelmina, was in 1953 op zoek naar een ‘nieuw koetsje’. Een vierdeurs cabriolet genoot de voorkeur. Haar voorkeur ging uit naar een automobiel van Duitse makelij… Om begrijpelijke redenen – de 2e Wereldoorlog lag pas acht jaar achter ons – zeer tegen de zin van haar naaste hoffunctionarissen. Op verzoek van de Apeldoornse Mercedes Benz dealer, Autobedrijf De Vries, nam de AGAM N.V., destijds importeur van Mercedes Benz automobielen, contact op met de exportafdeling van Daimler-Benz A.G. in Stuttgart-Untertürkheim. Om voor een demonstratie de beschikking te krijgen over een type Mercedes benz 300 Cabriolet ‘D’, een vierdeurs, vierraams cabriolet. Zo’n automobiel – met als prijskaartje ƒ 31.500 – had men in die jaren als importeur niet in voorraad. Na enige tijd kon er in het Kroondomein rond Paleis ‘Het Loo’ proefgereden.

Portier

Met aan het stuur Frits Loois, de particuliere chauffeur van de prinses. Na afloop van de eerste rit vroeg de prinses aan hem: “Is de machine goed ?”, waarop hij bevestigend antwoordde. Nog eenmaal wilde de prinses achter instappen en toen gebeurde het…, zij stootte zich aan het openstaande achterportier, dat niet verder dan zeventig graden openzwaaide. De zaak zou niet doorgaan. Na de verzekering van de fabrieksvertegenwoordiger te hebben gekregen, dat men vanuit de fabriek in Sindelfingen een automobiel zou leveren met achterportieren, die echt voor de volle 100 procent open zouden gaan, werd de transactie alsnog bekrachtigd.

Met de klompen aan

Heel wat jaren heeft de prinses zich met de Mercedes Benz 300 laten vervoeren. “Kom maar binnen en hou de klompen maar aan,” met deze woorden nodigde de prinses vaak Veluwse boeren en boerinnen spontaan uit in haar auto plaats te nemen voor het maken van een ontspannen praatje. Het was voor haar een soort audiëntie, een mogelijkheid om met ‘haar volk’ in contact te blijven. Kort voor haar overlijden – eind 1962 – verzocht zij Frits Loois nog één keer met deze auto langs een aantal dierbare plekjes te rijden. Toen zij weer op het paleis gearriveerd waren, gaf zij haar chauffeur een hand en zei: “Dat was heel mooi”. Het was haar laatste rit met de groene cabriolet. Na het overlijden van Prinses Wilhelmina werd de auto naar de Koninklijke Stallen in Den Haag gereden, waarna de Mercedes Benz later geplaatst werd in het Nationaal Museum Paleis Het Loo, naast onder andere de Winton van Koningin-moeder Emma en de geheel gerestaureerde Minerva van Prins Hendrik. Van de ‘Adenauer’, zoals de Mercedes Benz 300 in Duitsland werd genoemd, verschenen ook nog afgeleide modellen, zoals de Mercedes Benz 300 S’ Coupé en Cabriolet. In 1962 viel het doek voor deze unieke auto uit het tijdperk van het ‘Wirtschaftswunder’.