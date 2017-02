5 SHARES Deel Tweet

Lubo’s droom: Een verzameling Jawa’s. En dat is zo eenvoudig nog niet. In Slowakije liggen de lonen immers aanzienlijk lager dan hier. Terwijl de aanbieders op Internet gekeken hebben hoeveel er hier voor hun spullen gevraagd wordt… We hebben het over Slowakije. De helft van wat ooit Tsjecho Slowakije was. Zelf zijn we nooit verder gekomen dan Kladno en Praag, Tsjechië dus. Kladno vanwege de klassiekerbeurs op gravel tussen de troosteloze grijze flatgebouwen. En Praag omdat het een onwaarschijnlijk mooie stad is.

In den beginne

De aanlooproute naar die regio was nog een tweebaansweg waar meer schaarsgeklede prostituees in de bermen stonden dan dat er hectometerpaatjes waren. Op een van de trips waar we een bus voor hadden geregeld hadden we twee corpsballen aan boord. Ze gingen een Tatra ophalen. Ze waren al aangeschoten toen ze instapten en werden steeds beschonkerer en irritanter. In het holst van de nacht hebben we ze op een donker parkeerterrein vol hoeren, hoerenloperes en pooiers uit de bus gezet. Ik weet niet hoe het hun toen vergaan is, maar onze reis werd er prettiger door. Op de beurs in Kladno stonden mensen om half zeven ’s ochtends al vodka uit literflessen te drinken. Er waren ook veel wapens te koop. De Tsjechen die we daar spraken vonden dat Slowaken domme boerenstumpers waren.

En dan raak je op en gegeven moment in digitaal contact met Lubomir Hrivnak uit ‘.sk’. Uit Slowakije dus. En Lubo blijkt een heel aardig mens te zijn. Lubomir was – en is – op zoek naar Jawa’s. Hij droomt er van ooit een hele collectie te bezitten. En hij had bedacht dat die brave tweetaktscharrelaars ‘bij ons’ goedkoper zouden zijn dan bij hem. Enig marktonderzoek wees uit dat de klassiekerprijzen in Slowakije en Nederland ongeveer gelijk zijn. Het verschil tussen vraagprijzen en laatprijzen zal wel groter zijn dan hier. Maar we hebben er in elk geval een prettig contact aan over gehouden. Plus de op het hart gedrukte tip: “Doe nooit zaken met Oekrainers”.

Intussen weten we dus dat er in Slowakije bijna geen Jawa Californians zijn maar dat er wel heel veel Skoda’s op nieuwe baasjes staan te wachten. Mocht u een vriendelijke jonge vader wat rust in zijn schuur gunnen, dan kunt u hem misschien de Jawa Californian aanbieden die bij u in de schuur al zo lang vergeten staat te zijn. Hij kan zelf voor het transport zorgen. Zijn broer heeft immers een bouwbedrijfje… In Nederland.

Dus wie weet wat voor deal er is te maken.

En als u weet wat voor frame Lubo uit een oude schuur heeft gehaald, dan mag u dat zeggen. Graag zelfs.

U mag hem mailen. In het Engels. Het adres is: milada.hrivnakova@gmail.com

Het begin van Lubo’s museum