De Kawasaki LTD 450 als klassieker?

De Kawasaki LTD 450/454 als klassieker?

Misschien omdat het Kawasaki’s tweede poging – de CSR 305 cc ‘chopper’ was de eerste – om een chopper-achtige in de markt te zetten? Kawa mocht dan wel genetisch sportief zijn, maar de Japanners zagen wel het enorme (Amerikaanse) marktpotentieel voor Het Gerelaxte Rijden.

Succesvol verdrongen

Wijzelf hadden de ‘Limiteds’ succesvol verdrongen. Vanaf de eerste confrontaties af aan. De Kawa’s leken niet eens op Harley’s. Ze leken nergens op. De 454 cc vloeistof gekoelde, staande twin met zijn kruktappen op 180 graden leverde 50 pk bij 9500 tpm en 41 Nm bij 8000 tpm heeft daarbij ook niet het echte big twin karakter. Het feit dat de Kawa zes versnellingen heeft ook al niet. Die eerste versnelling was overigens volkomen zinloos. Overigens: Die vloeistofkoeling vroeg dus om een radiateur. Die zit voor het blok. Heel erg in de weg van de uitlaatbochten. Die daardoor allebei van een onwaarschijnlijke S-bocht zijn voorzien. Vooralsnog leken de lage zithoogte van 70 cm en de secundaire overbrenging door middel van een tandriem nog de grootste plussen.

De zo ontspannen chopper zithouding krijg je op een Limited door er, met je voeten op de forward controls, bijna op je rug op te gaan liggen. Dat klinkt comfortabeler dan het is.

Toch redelijk verkocht

Toch zijn er redelijk wat Kawasaki LTD 450’s verkocht. De machines waren ook niet al te duur. Dat zal gescheeld hebben. Maar de tijd verloopt en de markt begon toch te beseffen wat een raar ogend gebakje zo’n custom Kawaatje was. Einde Kawasaki LTD 450 dus.

De machines die verkocht waren, die waren vaak bij lieve, brave en burgerlijke eigenaars M/V terecht gekomen. Ze werden keurig bereden, maakten weinig kilometers, werden volgens het boekje onderhouden en leden bijna nooit een hard woon-werk bestaan. Ze sliepen warm en droog. Onder flanellen doeken of zo.

Feitelijk waardeloos

Met het huidige prijsbeeld in de klassiekerwereld waar voor er zelfs Jawa’s en Urals stevige prijzen worden gevraagd en betaald, is de Kawasaki LTD 450 een uitzondering. Op een aantal belangrijke facetten voldoet hij aan de eisen waaraan een serieuze klassieker geacht wordt te voldoen. Toch is zo Kawa twinnetje nu feitelijk niets waard. Er is er hier onlangs eentje weggegeven aan een dertienjarige met cross ambities. En dat was omdat het heel nette ding nog voor geen 200 euro te verpatsen was.

Als je er naar kijkt met de ogen van nu, dan is dat te begrijpen. Zo’n Kawasaki LTD 450 is nooit ‘mooi’ geweest. De verhoudingen kloppen niet. De lijn is gedrongen opgepropt. De Kawasaki LTD 450 heeft hoogstens de kenmerkend onbeholpen styling van de vroege Japanse customs. Mogelijk is die nu, inclusief de forward controls’ als vertederend te ervaren. De 140 mm dikke achterband zorgt mogelijk voor wat extra stoerheidspunten. Maar daar houdt het wel mee op.

Intussen blijft zo’n Kawasaki LTD 450 een braaf brommertje om eens rustig over een niet te woest slingerend dijkweggetje te sturen. Dan kun je best genoegelijk rijden en de kans dat je door veel mensen wordt gezien / hekend is verwaarloosbaar.

Onze geheimtip

Als je de lelijke dingen zoals het zadel en de alu beugel daar achter demonteert en vervangt, dan is zo’n Kawasaki LTD 450 mogelijk een leuk non budget uitgangspunt voor de nieuwe generatie motorliefhebbers. Er is best een aardig bobbertje van te maken.