Jaguar XJ-S

Herboren in het juiste lichaam

Het was 1975 toen Jaguar de legendarische E-Type verving door de XJ-S. Een prachtige auto die vooral de laatste jaren aan populariteit wint. Ik sta op een kade in Enkhuizen voor een foto-shoot met een prachtige bronskleurige Convertible, die volgens de eerste eigenaar geboren is, in het verkeerde lichaam.

Geen cabrio

Het betreft hier namelijk een Convertible van Hess & Eisenhardt. Deze auto werd in 1986 nieuw afgeleverd als een bronskleurige 5.3 liter, V12 sterke… Coupe! Jaguar leverde wel een XJ-SC maar dat was een Targa of Baur-achtige cabrioletversie met vaste achterramen en een vaste rolbeugel. Niet de mooiste creatie maar als men bereid was de portemonnee een stukje verder open te trekken, dan schakelde het Britse merk de carrosseriebouwer Hess & Eisenhardt in Ohio, US in. Hier zaagde men het dak van een splinternieuwe XJ-S Coupe af om er vervolgens een oogverblindende Convertible van te maken. De liefde voor de schoonheid van deze Jaguars maakte dat de carrosseriebouwer alles in het werk stelde om Convertible nóg mooier te maken dan het al zo fraaie origineel. Ze plaatsten bijvoorbeeld twee afzonderlijke benzinetanks om zo de extra dunne linnen kap, volledig in de carrosserie weg te laten vallen. Deze moeite nam Jaguar jaren later niet waardoor die kap bij hun eigen gebouwde Convertibles bovenop de carrosserie kwam te liggen. De radicale wijziging van Coupe naar Convertible vroeg ook om extra versteviging achter de voorstoelen en er werden gewichten achter de koplampen geplaatst om resonantie voorkomen. In 1986 kwam er na 893 getransformeerde XJ-S-sen een einde aan de samenwerking met Jaguar omdat de fabriek afbrandde. Gezien de grote belangstelling voor deze uitvoering besloot Jaguar toen zelf Convertibles te gaan produceren.

Sjiewawa

De eigenaar van dit exemplaar heeft de wagen nu bijna 10 jaar in bezit. Een echte liefhebber die mij telkens op iets bijzonders wijst: “Kijk! Zie je die benzineleidingen? Die zijn dus gepantserd. Anders klappen ze, door de geweldige druk.” Ondertussen gebruikt hij een stofdoekje om de motorkap te sluiten en de deuren te openen. “En hier, een windscherm. Op maat laten maken. Daar is er dus maar 1 van! Ter wereld!” Hij vertelt over het restauratieproces en over de mooie ritten die op de teller staan. Hij wijst aan waar zijn Chihuahua altijd zat en hoe handig hij die vast kon zetten aan een stalen rail zodat ze niet kon wegwaaien. Melancholisch tuurt hij over het IJsselmeer terugdenkend aan die mooie belevenissen in deze Jag die nu geveild mag worden om plaats te maken voor nieuwe herinneringen.

Comfortable Convertible

Ik ben vooral betoverd door de prachtige lijnen van deze wagen. De kleur. De wielen. Het Nardi stuur. De spaakvelgen. En die V12 motor ziet er fan-tas-tisch uit. Wat een drukte onder die lange kap! Het is de XJ-S zo gegund dat deze wagen de laatste jaren als steeds waardevoller wordt beschouwd. Niet vanwege de euro’s maar gewoon omdat ‘ie het waard is om te restaureren, te bewaren en te koesteren. Vanwege het ontwerp en vanwege de techniek. Maar ik ben vooral blij dat ze nu nog wel betaalbaar zijn. Nu wordt er ter minste nog “gewoon” gereden met deze krachtige, comfortabele Convertible.