Jaguar S-type 3.8 Litre 1966

Bij het aanschouwen van deze Jaguar S-type 3.8 Litre uit 1966 schieten de tranen je in je ogen. Na een carburateurbrandje heeft de Edele Roofkat (voor straf?) zeker drie decennia buiten in de open lucht moet doorbrengen. De natuur had zich erover ontfermd. De eigenaar van dit fijngoed kwam te overlijden, de erfgenamen wilden zo snel mogelijk de boel verzilveren en aldus werd er ‘puin’ geruimd.

Een autosloper werd ingeschakeld die de Jag uitgroef, oplaadde en gelukkig niet de Oud IJzer-bak in liet glijden. Restauratie was economisch niet verantwoord, maar qua onderdelen zit er een schat aan. De 3,8 liter motor bijvoorbeeld, de handgeschakelde versnellingsbak met overdrive, het differentieel met behuizing en reminstallatie bijvoorbeeld kan zó onder een Jaguar XKE. Grill, stuurbekrachtiging, wielophanging, dashboard, zijn allemaal geschikt voor op een andere Jaguar. Alles uiteraard na een grondig herstel. De autosloper wilde het ding niet ‘pellen’ maar als één geheeld verkopen. Prijs: £ 750. Nog geen duizend euro… Het geheel staat – waarschijnlijk inmiddels wel ‘stond’ – in het Britse plaatsje Diss.