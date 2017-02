Honda. De importeurs: Uit de school geklapt

6 SHARES Deel Tweet

Uit het nationale klassiekeronderzoek bleek dat het ooit zo roemruchte Honda zich echt helemaal niets aan zijn auto verleden laat liggen. En misschien is het feit dat de organisatie volstrekt onbereikbaar en onbenaderbaar is een inducatie waarom het merk zoveel marktaandeel is kwijtgeraakt.

Onderdelen voor klassieke Honda’s

Maar wat de fabriek laat liggen, dat is gelukkig wel opgepakt door een aantal handelaren. Die hebben de hele wereld afgestroopt naar restpartijen onderdelen (NOS, new old stock). Het maken van naslagdelen is blijkbaar nog niet renderend. En de hoeveelheden gevonden oude magazijnvoorraden zijn eindig. Dus op korte termijn gaat het steeds spannender worden om onderdelen voor klassieke Honda vierwielers te vinden.

Ebay is een redelijke bron van onderdelen. In Amerika zijn nogal wat Honda auto’s verkocht. De exemplaren uit de sunshine states hebben daar een redelijke overlevingskans gehad. Internet is dus erg handig, maar mogelijk is redding dichterbij dan dat u denk. In ons eigen Nederland, in Lelystad zit CSMNL.com. Dat is de grootste handelaar in Japanse onderdelen buiten de importeurs om ter wereld. De oprichter/eigenaar, Mike Buttinger, is een gedreven Honda liefhebber en hij heeft de hele wereld afgestroopt om aan onderdelen voor klassieke Honda auto’s te komen.

Maar wat net ze praktisch kan zijn: Op de site van het bedrijf staan alle onderdelenlijsten plus tekeningen. Maar ook sites als.nipponclassiccars.org, thisoldhonda.org en de hondas800club.nl kunnen van dienst zijn.

Mocht u gespecialiseerd zij in het behoud van klassieke Honda auto’s, dan mag u zich melden.

Maar met veel klassieke Honda’s is het wel erg sneu afgelopen