4 SHARES Deel Tweet

Een CX, geen BX. Een andere Citroën dus. En dat was dan de rode Citroën GTI. Een auto die een rol zou hebben/ heeft gehad in de film ‘Flodder’. De sociale media zoemden er van. en iedereen gebruikte de inmiddels legendarische quoot : “Maar buurman, wat doet u nu?”

Ons geheugen bedroog ons niet

AMK Klassieker Update: dagelijks nieuwe berichten over klassiekers en youngtimers (GRATIS) Registreer

Want die BX was te koop. En niet voor weinig ook. Hij werd aangeboden via Catawiki. Als autoliefhebbers herinneren we ons natuurlijk de vierwielige hoofdrolspelers in Nederlandse speelfilms. En in de film Flodder (1986) werd de voorbeeldig ingeburgerde Tatjana Simic sensueel benaderd terwijl ze in een afgesloten garage voor over stond gebogen over de achterkant van een Citroën. In alle onschuld kirde ze toen uiterst blond “Maar buurman, wat doe je nu?”of woorden van gelijkwaardige onvergetelijke strekking.

De Citroëns in Flodder waren warschijnlijk een sponsordeal met Citroën Nederland. De via een veiling site aangeboden BX mag dan wel in de film hebben gefigureerd, maar de Citroën waar tegen Tatjana Simik leunde, dat was toch echt een CX. Dat wilden we maar even gezegd hebben 🙂

En als u ook nieuwsgierig bent naar ‘Auto’s uit films’ dan adviseren we u een bezoekje aan de site http://www.imcdb.org

Maar daarna wel weer even terugklikken naar onze site hoor!

De BX heeft op Catawike zijn minimumprijs niet gehaald. Er werd maar tot 12.500 e op geboden. Best veel geld voor een BX GTI met gedocumenteerde schade…