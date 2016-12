2 SHARES Deel Tweet

The M-word

Als u het – decennia later – in Groot-Brittannië heeft over een Austin Metro, Maestro of Montego heeft, wordt u door uw Britse gesprekspartners nog steeds vriendelijk verzocht ‘Please don’t mention the M-word’. Die genoemde typebenamingen – Metro, Maestro en Montego – mag u liever niet gebruiken.

Zo’n invloed hebben die auto’s (…) gehad op het dagelijkse, Britse leven… Ondanks dat zijn die voormalige British Leyland, Leyland, Austin-Rover en Rover producten daar met honderdduizenden verkocht. Vooral de Metro en de Maestro waren erg populair. Om de verkoopcijfers van de Montego op te pompen, bedacht men indertijd een spectaculaire TV- en bioscoopreclame. Daartoe werd een zekere Russ Smith ingehuurd, een man die tot op de millimeter nauwkeurig kan ‘sturen’, met hoge snelheid tot op de millimeter precies kan inparkeren. Misschien heeft u het filmpje toen – wij hebben het dan over 1987 – ooit wel eens gezien op-het-eiland, misschien wel bij een plaatselijke dealer? Om uw geheugen even op te frissen, het ging om een danig gefrustreerde kantoorbediende die het ‘moeilijk’ had op het parkeerterrein van zijn baas. Op twee wielen laveerde hij in zijn Montego over het terrein, gecompleteerd door een aantal gewaagde stunts om dan eindelijk een vrij parkeerplekje te vinden… Al dat ‘rijwerk’ werd uitgevoerd door Russ Swift. Het is haast niet te geloven, maar hij heeft er nu zelf eentje gekocht. Een Montego 1,6HL. Tijdens de fantastische klassiekerbeurs in het NEC van Birmingham van november 2014, werd hij door de Maestro and Montego Owners’ Club uitgenodigd om de verjaardagstaart vanwege de 30e geboortedag van de Montego aan te snijden…

Foto: De 30e verjaardag van de Austin Montego werd in november 2014 tijdens de NEC in Birmingham gevierd