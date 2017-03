Vondsten in de zandbak. Klassiekers in de woestijn

7 SHARES Deel Tweet

Vondsten in de zandbak. In de Golfstaten en Saoedi-Arabië, gaat nogal wat geld om. Dat is bekend. In die schaars bewoonde zandbakken wordt ongeveer alle werk gedaan door ‘gastarbeiders’.

Wegwezen of het gevang in

Dat zijn natuurlijk alerlei Aziaten, mensen uit India enzo en Filipino’s die in een vrij moderne vorm van slavernij toilletten schoonhouden en boodschappen doen. Maar het wemelt er ook van het midden en hoger kader en dik betaalde specialisten. Over wat de autochtone bewoners zelf doen is weinig bekend. Uit onderzoek is wel gebleken dat het niet veel is en dat een deel van dat niet veel wordt gevuld door alles dat Allah verboden heeft. Maar wat wil je met zoveel tijd over.

Maar nu naar de kern van de zaak. Alle Arabieren enzo rijden de dikste en meest exclusieve auto’s. Na korte tijd verliezen ze de interesse in zo’n speeltje. Of het ding komt zondere benzine te staan, en dan blijft hij gewoon staan. De expats zijn een andere tak van veelverdieners. Die zien het leven ook als een feest en tamelijk veel van die mannen en vrouwen hebben een uitgelezen smaak op autogebied.

Helaas is het in nogal wat landen in de Arabische invloedssfeer zo dat er nogal wat mogelijkheden zijn om de gevangenis in te draaien. Gevangenissen in die regio zijn niet fijn. En omdat de wetgevers een extra oogje op al die buitenlanders hebben gebeurt het regelmatig dat zo’n ingehuurde professional de aanzegging krijgt dat hij of zij voor het gerecht moeten verschijnen.

De standaard reactie is dan: Spullen pakken en de eerste de beste vlucht uit het betreffende land te nemen. En dan komen we op het feit dat er in de regio een aardig aanral hoogst exclusieve klassiekers in wording staan te verstoffen en te verzanden.

Onverwachte vonsten in het zand

Qua verzanding is de woestijn zelf ook nog redelijk vaak een plek waar verrassende vondsten worden gedaan trouwens

Het ter plekke scoren van zulke verlaten schoonheden is door de lokale regelgeving niet erg makkelijk. Maar met voldoende smeergeld een geduld…

Maar onder de arabieren zelf zitten ook liefhebbers. Jay Leno verkocht zijn 80 auto’s en 80 motorfietsen tellende collectie volgens de geruchten aan aan Sheikh Sabah Al Ahmad voor 936.268222 miljoen euro.