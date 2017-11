Vondsten in Slowakije: Verkeerd Afgelopen ?

Vondsten of verkeerd afgelopen ?

Lubo Hrivnak – de Slowaak die gemerkt heeft dat klassieke Jawa’s hier goedkoper zijn dan in hun voormalige thuisland – zond een paar foto’s van ‘bij hem uit de buurt’. Vinden jullie dit een vonst of is het verkeerd afgelopen?

Wij hebben zelf onmiddellijk een schop gepakt en zijn ook gaan graven.

Hier in de tuin vonden we niets, maar op vliegbasis Deelen moeten er nog heel wat Harleys, Ariels, Matchlessen en Triumphs in de grond zitten.

Jammer dat we daar niet mogen graven.