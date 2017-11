Veilingen en de waarde van klassiekers. Op televisie zien we dat er in Amerika op klassiekerveilingen net zo makkelijk boven een miljoen wordt geboden als er Big Macs worden besteld. Dat heeft ertoe geleid dat veel mensen met de wolven meehuilen en zeggen dat klassiekers onbetaalbaar zijn geworden. Die mensen hebben ongelijk.

Alleen topstukken en absolute droomauto’s en motoren zijn onbetaalbaar geworden. Maar dat soort auto’s en motoren was altijd al onbereikbaar voor de wat minder weerzinwekkend rijke mensen. Wat dacht u zelfs van een Ford T bird uit 1963? Die kostte toen nieuw 13.000 GULDEN. Denk eens in: iets van 6.000 euro. Nieuw! Oh ja: het bruto MODAAL JAARsalaris in 1963 wat 8.400 GULDEN.

Tel daarbij dat er op veilingen in de USA vaak een hoog percentage stevig gestoffeerde (gepensioneerde) Alfa mannen zit. En in een laatste strovuur van viriliteit en hebzucht willen die zich nog als eens laten meeslepen in een ‘bidding frenzie’. “Wie denkt die l*l wel dat hij is! Mij overbieden! Ik zal hem eens laten zien wie er hier de man is!”

Klassiekers zijn betaalbaar

Mooie en goede klassiekers van de soort vanaf die T Bird van zo-even ‘omlaag’ de markt in zijn in tegenstelling tot de geruchten gewoon niet duur. Waarbij ‘niet duur’ nog best veel geld kan zijn, maar toch. Want kijk eens wat een beetje leuke recente auto (of motor) als occasion moet opbrengen? Desnoods als tweede auto. Voor datzelfde, of minder, geld ben je de trotse bezitter van een klassieker. Zo’n klassieker heeft wat kortere onderhoudsintervallen, maar hij kan tenminste niet de hele wereld aan elektronische storingen opleveren. En je hoeft er niet of nauwelijks op af te schrijven. En hij is definitief leuker dan een modern exemplaar.

Dat soort leuke klassiekers is er vol op. Maar soms gebeurt er iets in de markt wat je toch aan het dromen zet…

Een veiling van de bijvangst

Zo kregen we het bericht dan er bij Gallery Aaldering ook een (online) veiling wordt gehouden. En natuurlijk zijn daar kijkdagen bij. Die alleen al zijn een excursie waard. The Gallery is sinds zij start zo hard gegroeid dat er bedrijfsintern nooit de tijd is geweest om iets aan de ‘bijvangst’ te doen. En als je dat tijdgebrek maar jarenlang koestert, dan heb je op een gegeven moment een heleboel klassiekers met wat werk of uitdagende projecten.

Bij Gallery Aaldering hebben ze hun knopen geteld. Om de voorraad inruilers, projecten en barnfinds verkoop klaar op de showroomvloeren te krijgen zouden Nico en Nick Aaldering er een paar extra bedrijven extra voor moeten opstarten. Maar alles heeft zijn grenzen. En in de tussentijd nemen de circa 200 (!) sluimerende klassiekers serieus veel plaats in.

Veilingen in real time en online

Vandaar die veiling. En die veiling zou voor ons, klassiekerliefhebbers, een mooie oefening in zelfbeheersing kunnen zijn.

De meeste auto’s zijn nog niet eerder aangeboden.

We hoeven er niet voor naar het buitenland. Het aanbod is uiterst divers. En er zijn kansen om te scoren. Want als de bieders maar voorzichtig blijven, dan gaan de kavels voor de laagste prijzen weg. Sneu voor de veilinggever. Een mooie kans voor de kopers.

Lees wel even de voorwaarden waar onder zo’n veiling wordt gehouden om eventuele opgelden en meer dan dat soort administratieve activiteiten niet tot een verrassing te laten worden.

Het hele verhaal vindt u op FB en de site van Gallery Aaldering.