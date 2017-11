Uniek historisch Audi prototype naar Festival of Speed in Goodwood

Audi is van 29 juni tot en met 2 juli 2017 goed vertegenwoordigd op het Festival of Speed in Goodwood. Zo neemt Audi Tradition vijf Le Mans-auto’s mee, waarvan drie de 24 uursrace hebben gewonnen. Een aantal ervan maakt deel uit van een bijzondere tentoonstelling ter ere van negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristensen. Daarbij kunnen bezoekers van het Festival of Speed dit jaar voor de eerste keer het Audi prototype Group S Rally in actie zien en zijn ook de Audi RS 5 DTM 2017 en Audi R8 LMS van de partij. Vooral de aanwezigheid van het genoemde Audi prototype is speciaal.

Tom Kristensen kan terugkijken op een lange en succesvolle racecarrière. Hij won de legendarische 24 uur van Le Mans negen keer, waarvan zeven keer met Audi. Op het Festival of Speed is dit jaar een speciale tentoonstelling aan Kristensen gewijd, met daarin de belangrijkste racewagens uit de loopbaan van de 49-jarige Deense coureur (op 7 juli 2017 wordt hij vijftig). Audi Tradition neemt daarvoor de Audi R8 LMP (Le Mans-winnaar in 2000), Audi R10 (winnaar in 2008) en Audi R18 (winnaar in 2013) mee.

Vliegende Fin in uniek prototype

Hannu ‘de Vliegende Fin’ Mikkola is een andere Audi-legende. Hij won in 1983 het Group B-rallykampioenschap in een Audi Rallye quattro. Op het Festival of Speed kruipt Mikkola achter het stuur van het Audi Group S prototype. Dit voertuig is ontwikkeld voor het rallyseizoen van 1988, maar toen Group B in 1986 werd verboden (na een ernstig ongeluk in de rally van Portugal), verdween ook de opvolgende klasse Group S in de ijskast. Het Audi Group S prototype, met een meer dan 1000 PK genererende middenmotor, heeft dus nooit geracet. Vorig jaar besloot Audi Tradition het prototype echter uit de opslag te halen, te prepareren en te demonstreren tijdens het Rallye Festival in Daun. In Goodwood is het Group S rally prototype pas voor de tweede keer in actie te zien voor het publiek.

Audi Sport

Op het Festival of Speed toont Audi niet alleen oudere racewagens, maar ook een aantal gloednieuwe modellen uit de Audi Sport-reeks. Bovendien is de Audi RS 5 DTM aanwezig en ook de Audi R8 LMS van het Audi Sport Land-team. Die laatste draagt de ‘littekens’ van zijn vorige race nog op zijn carrosserie. In mei won hij de 24 uur van de Nürburgring, met onder andere Connor De Phillippi achter het stuur. Dezelfde coureur zal de Audi R8 LMS tijdens het Festival of Speed demonstreren aan de bezoekers.