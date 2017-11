Audi Tradition maakt klassiekerkalender voor rest van 2017 bekend

Ze pakten onlangs tijdens de Techno Classica in Essen al flink uit met een indrukwekkend eerbetoon aan NSU. Wij hebben het over Audi Tradition, dat in Essen onder meer de Ro80 in het zonnetje zette. Voor 2017 heeft de klassiekerafdeling van het merk met de vier ringen nog veel meer in petto. Audi Tradition maakte bekend, waar het dit jaar met een aantal van haar klassiekers nog meer zal verschijnen.

Gedurende de rest van dit jaar kunnen autoliefhebbers tijdens meer dan twintig internationale evenementen in ieder geval genieten van historische Audi’s. Ook NSU komt aan bod. Hoogtepunt is het Goodwood Festival of Speed, waar Walter Röhrl achter het stuur van zijn Audi Sport quattro S1 Pikes Peak kruipt.

Walter Röhrl op Goodwood

Tijdens het Goodwood Festival of Speed zullen de harten van rally fans sneller gaan kloppen. De zeventigjarige Walter Röhrl, winnaar van het WK Rally in 1980 en 1982, bestuurt er de Audi Sport quattro S1. Hij won hiermee in 1987 de beroemde Pikes Peak-heuvelklim. Röhrl reed vaker in de quattro’s van Audi. Van 1983 tot en met 1987 bestuurde hij in de rally-WK’s de Audi quattro A2, de Audi Sport quattro, de Audi quattro E2 en de 200 quattro. In 1985 werd hij derde in het algemeen WK klassement en won hij de rally van San Remo, terwijl hij in 1984 met de quattro A2 de Rally van Monte Carlo op zijn naam schreef.

Mountain King

De Auto Union Type C komt dit jaar in actie tijdens twee evenementen. Hij is actief tijdens de Großglockner Grand Prix (21 – 24 september). Ook maakt hij zijn opwachting tijdens de Classic Days bij het Schloss Dyck (4 – 6 augustus). Voormalig Formule 1-coureur Hans-Joachim Stuck rijdt tijdens de Großglockner Grand Prix met de Type C. Bijzonder, want zijn vader, Hans ‘The Mountain King’ Stuck, won met dezelfde auto de race in de jaren dertig.

Andere evenementen

Verder neemt Audi Tradition klassieke Audi’s mee naar de Bodensee Klassik (4 – 6 mei), Sachsen Classic (17 – 19 augustus), Kitzbüheler Alpenrallye (7 – 10 juni), Schloss Bensberg Supersport Classics (1 – 3 juli) en de Italiaanse Gran Premio Nuvolari (14 – 17 september). De Danube Classic (22 – 24 juni) en Heidelberg Historic (13 – 15 juli) staan dit jaar vooral in het teken van NSU en op de Sachsenring Classic draait het vooral om klassieke motorfietsen. Audi Tradition leidt het jaar uit met een verzamelmarkt voor modelauto’s op 3 december in het Audi Forum in Ingolstadt.

Warm hart

Mensen met een hart voor de klassiekers van Audi en NSU komen dit jaar op diverse plaatsen dus goed aan hun trekken. Audi Tradition laat in ieder geval op gepaste wijze zien, dat het haar historie een warm hart toedraagt.