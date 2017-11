Terug uit Cadzand. Het eind van de zomer

Terug uit Cadzand

Henk is als vroege puber vanuit Tiel naar Cadzand Bad gefietst. Met zijn fietstassen vol Chocomel als powerdrink. We besluiten de rit op de motor over te doen. In veertig jaar is Nederland erg veranderd. En vier ouwe motorfietsen zijn wat anders dan een fiets. Zeker als er een zijspan mee rijdt waar nu eens geen gehandicapt medemens, maar bepakking van en reservespullen voor vier motorfietsen in zit.

De rit volgt – puur op herinneringen – zo natuurgetrouw de authentieke route. We rijden over fietspaden, door inmiddels gegroeide woonwijken, plantsoenen en winkelcentra. Het is zomer af, dus iedereen denkt dat we een lokale vakantieactiviteit of iets goededoelenachtigs zijn. En zo helemaal binnendoor rijdend ervaar je een heel nieuw Nederland. No problemo! Het veer Kruiningen-Perkpolder is niet meer. Maar zo’n tunnel heeft ook wel wat. De oudgedienden daveren door de kilometerslange pijp die zich van voor tot achter met geblaf, geknal en gegrom vult. Wat spelen met de voorontsteking levert een onweersbui van daverende knallen en blauw paarse uitlaatvlammen op. Vakantiegangers het caravans dwarrelen verdoofd in ons spoor. De geluidsorkaan loopt ook voor ons uit. Dat heeft blijkbaar iets te maken met resonantiefrequenties. Het oplopen van blijvende gehoorschade is een feest!

De Zeeuws Vlaamse kant

Aan de andere kant van de tunnel komen we in een wat sombere klimaatzone, maar we halen Cadzand Bad, de badplaats die geleidelijk aan is overgenomen door de Vlaamse bezettingsmacht die van de ooit lelijkste boulevard in Nederland een Klein Knokke Kloon maakt.. Dat klinkt kritisch, maar staat voor vooruitgang. Echt waar. Het is een lange dag geweest en er moet dus eerst gefoerageerd worden. We lopen naar de Zeemeeuw. Daar is het gezellig druk op het terras. Jacks en helmen mogen in een hoek van het terras uitrusten. Iedereen knipoogt tevreden naar de zee. De bewolking neemt toe. We doen een bier en regelen asbakken. Er zit een man met Harley tattoos op zijn anabole schouders. Hij heeft een aanzienlijk jongere dame bij zich en is erg druk met het negeren van motorrijders zonder Harley tattoos. Zou dat eigenlijk pijn doen, een tattoo zetten? Er vallen wat druppels.

Wij bestellen nog wat bier en een driedubbele bittergarnituur. Gefrituurde dingen zijn goed. Want een motor kan immers ook niet zonder olie. Het begint serieus te regenen. Het terrasvolk vlucht massaal naar binnen. Nazomerregen is niet erg. We doen gewoon onze motorspullen weer aan. En waarom zou je je helm niet opzetten omdat je toevallig op een terras zit? De bediening snapt het volkomen. Onze bitterballen en dingen worden opgediend onder plastic. In de eetwaar zijn vrolijke parapluutjes gestoken die doorgaans op sorbets gezet worden. Het is stevig doordrinken om de glazen leeg te krijgen. We zoeken ons honk op. De volgende dag is het weer zomer. In Philippine zit een mosselrestaurant waarvan we de eigenaar kennen. De man heeft een mooie collectie Vincents achter de zaak staan. Een dag is zo voorbij.

Zelfbedachte functionarissen

Op de terugweg is er alleen nog wat consternatie bij de tolpoort. We zeggen dat we niet hoeven te betalen omdat er aan de andere kant van de tunnel een man met een tas staat die de voorverkoop van de kaartjes regelt. Er gaan direct twee tunnelaars met een dienstwagen op zoek naar de zojuist bedachte ondernemer aan het andere eind van de pijp.

De terugreis gaat over gebaande wegen. Als je met tachtig over de snelwegen rijdt creëer je je eigen eiland van verkeersstilte. Dat houdt de reis rustig. Oh ja: de heen en terugreis zijn vrijwel zonder technische mankementen verlopen. En dat op motorfietsen die toch allemaal minstens 50+ ers zijn.Nou ja: Op eentje na. Maar die deed keurig alsof…

Zo’n weekend is zo voorbij. Jammer.

Maar het weekend van 9- en 10 september was een toppertje.