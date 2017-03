Tatra specialist worden, dat doe je niet zomaar

7 SHARES Deel Tweet

Tatra specialist worden? Dat overkomt je blijkbaar. Simon, Niek en Maarten van Mc Motors & Cars uit Arnhem zijn twee genetische techneuten.

Tatra’s zijn moeilijke auto’s

Daar in Arnhem komen naast de reguliere gevallen ook de technische probleem- en hopeloze gevallen. Aan de versnellingsbak van de Tatra die er nu in Arnhem staat was al serieus geld uit gegeven. Na de derde ‘reparatie na reparatie’ haakte de eigenaar somber af tot hij via de tamtam over het Arnhemse bedrijf hoorde. En nee, Simon Olijslager had geen Tatra ervaring. “Maar techniek is maar techniek”. Een paar dagen zoekwerk op Internet zorgen voor de werkplaatshandboeken met exploded views. En om maten en toleranties te lezen hoeft je Tsjechies niet beter dan Google Translate te zijn. Er werd een onderdelenbron aan geboord en de werkzaamheden vorderden gestaag. De interesse in de Tjechische techniek sloeg om in milde bewondering. Tatra’s zijn leuk!

AMK Klassieker Update: dagelijks nieuwe berichten over klassiekers en youngtimers (GRATIS) Registreer

Net ff anders

De versnellingsbak van zo’n lucht gekoelde Tatra V8 met de motor en de aandrijving aan de achterkant zit toch even wat andrs in elkaar dan de gemiddelde Opel of Datsun bak. Maar al inlezend kregen Simon, Niek en Maarten schik in en bewondering voor de techniek uit het voormalige oostblok. Intussen zit het verhaal in de eindfase. De Tatra eigenaar is weer helemaal uit zijn dip. En hij heeft de Arnhemse crew erg nieuwsgierig gemaakt.

Want hij wist uit zijn kennissenkring nog 9 andere Tatra eigenaren waarvan de auto’s blijkbaar niet voor geld of goede woorden in orde waren te krijgen. De eigenwijze techniek van die dikke Tsjechen is blijkbaar vaker een struikelblok voor het gewoner soort techneuten monteurs en sleutelaars.

Maarten en Simon keken elkaar rustig en tevreden aan: “Nou, dan worden we toch gewoon Tatra specialisten”.

Oh ja: De Chrysler stationcar is geen geval van ‘Verkeerd afgelopen’. Het is gewoon een klantwagen waarvan de remmen gedaan moesten worden