Suzuki’s VX 800 was geen succes.

De wat gestrekt ogende VX800 is ontworpen in Suzuki’s Design Studio in California. De VX is gemaakt op basis van de enige charismatische custom/chopper die er ooit uit Japan kwam: de Suzuki Intruder. Meest gangbaar zijn de genoemde einde productiedata van 1993 voor The States en 1997 voor Europa.

Het motorblok is van de Intruder 800.

De ontsteking is electronisch, de secundaire overbrenging gaat met een cardan en de kleppen kun je gewoon in de schuur stellen. Voor de VX werd het gewijzigde blok van de Intruder 800 gebruikt. Bij de Europese versie waren de kruktappen op 75° verzet. De bedoeling was dat het blok daardoor mooier rond zou lopen bij hogere (want Europese) toerentallen. Bij de USA versie stonden de kruktappen op 45° voor het betere Harley gevoel bij lagere toeren. Die blokken klonken lekkerder. Die Amerikanen hadden ook een kortere eindoverbrenging voor een betere acceleratie vanaf elk verkeerslicht. Voor de rest zorgen andere nokkenassen en carburateurs voor een vermogen van 61.5 pk in plaats van de 55 paarden van de Intruder 800. Het blok is nogal gevoelig voor de juiste olieverversingsintervallen. Het startmotorrelais wil wel eens stuk gaan.

Sam was geen Tom Tjaarda

Designer Sam Yamasaki was niet Goddelijk getalenteerd, maar hij had zijn best gedaan. Alleen was de VX toch iets te Amerikaans. De vering en demping waren helemaal op the States toesneden, week. De enkele schijf in het voorwiel was ook niet al te overtuigend. Het zwaartepunt van de machine lag gevoelsmatig hoog en gaf zijn berijder het idee een beetje de hoek in te willen duiken. Je zit wel prettig actief op de Suzuki. Tel daarbij dat de 800 cc V-twin bij een kilometer op 120 nog eens erg zuinig is ook.

De V twin start makkelijk en loopt mooi rond.

De choke kan er al snel af. Inschakelen en wegrijden gaat prima. Het blok komt prettig op toeren, maar heeft als het koud is de neiging bij het gas dicht draaien onverwacht af te slaan. Het iets opdraaien van het nullast toerental verhelpt dat probleem. Rijdend blijkt de Suzuki een wat loom sturende motorfiets. Met een VX ben je ontspannen onderweg. In deze tijden niet onbelangrijk: bij 110-120 km/uur loopt de twin 1 op 20. De uitlaten hoor je niet, maar van onder de tank klinkt een vriendelijke grom. De remmen zijn voldoende om te doen wat ze moeten doen.

Met een halve kuip heet de VX ‘Highlander’.

De VX800 vraagt en is geen top investering. Maar deze motorfiets in de schemering tussen yountimer en oldtimer is een aparte machine met een stevige dosis charme en inzetbaarheid. En goedkoper beginnen met klassiek motorrijden is bijna onmogelijk.

De motor

Het blok van de VX800 was afgeleid van dat van de Intruder 750,had een drie mm grotere boring en Ø 36- in plaats van Ø34 mm carburateurs..

De zwakke punten

De voorvorkkeerringen zijn niet het sterkste punt. De kwaliteit van de stekkers in de kabelboom is matig. Oh ja: Er is iets met de carburatie. Bij een open benzinekraan kan er een verbrandingsruimte vol benzine lopen. Dat is dan einde blok. Op de jiffy staat de fiets erg recht overeind. Opbokken gaat loodzwaar.

De onderdelenvoorziening

De motorslop is de eerste stopplaats

De markt

Denk aan bedragen vanaf € 350 tot 1600,- voor een topper