De Suxuki VX800. Klassieker of mislukking?

De tussen 1990-1996 geproduceerde Suzuki VX800 was een vreemde machine waar een prima idee achter zat. Zijn motorblok kwam uit de enige mooie customfiets die er ooit uit Japan is gekomen: de VS750 Intruder. De motor daar van kreeg en drie mm grotere boring, de diameter van de carburateurs werd 2 mm groter, de kruktap werd van 45 ° naar 75 ° verzet en de koppeling werd weer gewoon omgebouwd naar kabelbediening. Het blok liep daarmee heel mooi rond en leverde voldoende vermogen – 63 pk – om prettig mee onderweg te zijn. De eindaandrijving gebeurde met een cardan.

De eerste naked

Suzuki bracht met de VX800 de ‘naked’ motorfiets weer terug naar de jaren negentig. Het uiterlijk van de machine sprak niet iedereen aan, maar het fraaie Vtwin blok zorgde ervoor dat er in elk geval niet veel gemopperd werd. In de beginnen ging het mopperen dan ook uitsluitend over de enkele voorrem en de slappen voorvering. Over de vormgeving van de wielen was ook wat discussie.

Intussen klassiek?

Intussen zijn er aardig wat overlevende VX 800’s 25+ ers, dus klassiek, geworden. De opmerking over de overlevenden verdient enige uitleg. De Suzuki’s hadden een paar aandachtspuntjes. Zo had de vlotters de neiging hadden om niet af te sluiten. Op die manier zijn er best wat VXsen omgekomen omdat de inhoud van de benzinetank het blok in liep. En een vloeistof comprimeren, dat gaat niet. De benzinekraan moet dus na elke rit resoluut dicht gedraaid worden. Oh ja: de distributieketting hield het vaak na zo’n 20.000 km voor gezien. We zijn intussen ook op het punt beland dat de roest, waar de Suzuki niet ongevoelig voor was, serieuze schade heeft kunnen aanrichten aan het frame. Losse binnenschotten in de dempers zijn ook een dingetje. Tel daarbij dat de kwaliteit van de in de vroege jaren negentig gebruikte stekkeraansluitingen en de bedrading ook niet voor de eeuwigheid was gedacht.

Sleutel onvriendelijk

De VX was ook niet erg sleutelvriendelijk. Om de bougies te vervangen had je vingers als tubifex, of een ruime ervaring als gynaecoloog nodig. En kleppen stellen? Dat werd in verband met hetzelfde euvel nogal eens vergeten. Om het chromen dekseltje boven de startmotor te verwijderen moest feitelijk de achterste cilinder gelost worden.

Alleen maar malheur?

Is het dan allemaal kommer en kwel bij de VX 800? Nee hoor. Want als het ding rijdt, dan doet hij dat erg leuk. De VX800 ziet er niet slecht uit, stuurt naar gelang je er lomper mee rijdt steeds beter en het enige dat we absoluut aanraden is om betere veren in de voorvork te zetten. De VX 800´s zitten momenteel ´rock bottom´ qua prijs.

Kost weinig

Het exemplaar dat we hier een tijd als dienstfiets gebruikten was er eentje van indertijd nog net geen 15 jaar jong. De machine was van een 82 jarige geweest en had in 15 jaar zo´n 8000 km gelopen. Voor dat exemplaar werd 1200 euro neergelegd. Momenteel kosten de VXsen tussen de 500/1750 euro aan vraagprijs en is de onderdelen voorziening via donorbikes redelijk tot goed. Nieuwe onderdelen zijn , voor zover nog te krijgen, natuurlijk stevig aan de prijs.

Dus doe deze herfst eens gek: Koop een Suzuki VX800. Zo´n V twin is een leuk ding, en afschrijven hoef je er niet meer op te doen.