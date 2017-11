Suzuki turbo’s. Dat waren de beste turbo’s

De Suzuki XN85 turbo was Suzuki’s bijdrage tot het korte maar krachtige Turbo-tijdperk, het tijdperk waarin elke Japanse constructeur een turbomotor in z’n gamma had, omdat de andere dat ook hadden… De XN85 was in veel opzichten baanbrekend. Commercieel werd-ie geen succes, maar hij gunde z’n berijder al wel een blik in de toekomst. De toekomst van sportieve motorfietsen, motortechnologie, Suzuki en de motorfiets in het algemeen. En die toekomst zag er veelbelovend uit! De XN 85 was meer dan alleen maar een turbomotor.

Mechanisch was de XN85 op de GS650 gebaseerd. De motor deelde het blok met de GS650. Maar bij de XN85 werd er een turbo gemonteerd. De IHI turbo zat achter het viercilinderblok gemonteerd, waardoor hij in de windschaduw van het cilinderblok lag. Die locatie was dus niet zo best gekozen. Onder de 4.000 tpm gebeurde er niet veel, daarboven ging de IHI wel lekker aan de slag met een toerental tot 14.000 tpm. Van testverslagen uit die periode weten we dat de turbo nagenoeg zonder ‘lag’ – de responstijd vooraleer de turbo aanslaat – functioneerde. Daarmee onderscheidde de XN85 zich positief tegenover een aantal concurrenten.

Elektronica

De XN85 was ook de eerste Suzuki met brandstofinjectie. Suzuki ontwikkelde het systeem daarvoor zelf. Het Suzuki Electronic Fuel Injection-systeem (SEFI) leek wel op het L-Jetronic-systeem van Bosch. De implementatie van dat systeem bracht nogal wat elektronica met zich mee. Zo doken er overal sensoren op. Sensoren voor de gasklepstand, voor de luchttoevoer en de motortemperatuur. En dat was op zich al heel erg opmerkelijk in een tijdperk waarin elektronica op motorfietsen nog ‘science fiction‘ leek.

Een prima rijwielgedeelte

Wie de prestaties van de XN85 met die van de Suzuki GSX1100E Katana vergelijkt wordt waarschijnlijk teleurgesteld. Met z’n maximale vermogen van 111 pk overvleugelde de Katana de XN85 ruimschoots. Zelfs in vergelijking met de GS650, waarvan de XN85 afgeleid was, bleek de turbofiets maar net iets sneller te zijn. Maar de XN85 had andere kwaliteiten. Z’n kleine voorwiel (16 duims) maakte dat de motor levendig stuurde. In tegenstelling tot wat toen gangbaar was had deze achteraan geen stereovering meer maar een monoshock. In Suzuki’s geval heette dat veersysteem met tuimelaars ‘Full floater’. Het kwam rechtstreeks van de succesvolle Suzuki RM-fabrieksmachines uit het WK Motorcross. De wegligging van de Suzuki was prima.

Zoals de overige motorfietsen uit het Turbo-tijdperk bleek de Suzuki XN85 ook geen commercieel succes te zijn. De verkoop ervan ging slepend. Waarschijnlijk was de machine te complex voor de motorrijders van die tijd. Misschien wel. Anno 2017 is de XN85 een interessant verzamelaarsobject geworden. Voor een exemplaar in goede staat betaal je nu rond 6.000 to 8.000 euro. Als je er al een te koop vindt… De komst van een nieuwe generatie drukgevulde motorfietsen kondigt zich nu al aan. En met hun intrede op de motormarkt zal ook de interesse voor de originele Turbo’s uit de 80’s weer aangewakkerd geworden. En dat zal uiteraard z’n weerslag hebben op de prijzen… En de onderdelen? Die zijn schaars. Heel schaars…