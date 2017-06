De summertime blues: koelvloeistof en cabrio rijden

De summertime blues. Over koelvloeistof en carbrio rijden

Omdat natuurlijk ‘Elk foordeel se nadeel hep’ zoals de Goddelijke Amsterdammer ooit terecht opmerkte. Die paar dagen echte zomer zijn dus niet alleen reden om ’s avonds laat zorgeloos witte wijn of bier te drinken. De cabriorijder die we op het terras van het Doesburgse ‘Caldo e Freddo’(een aanrader) zagen was daar het voorbeeld van. De man had een paar dagen geleden al met zijn kale knikker lekker in zijn erg nette klassieker gereden. En de vellen hingen er bij. Zijn partner was een schoolvoorbeeld van het feit dat een hoofddoek wel elegant en niet confronterend kan zijn.

Open rijden 2.0

Zo’n kop vol zonnebrand is trouwens de reden dat cabriorijders in struktureel warme landen overdag de kap dicht en de airco hoog houden. De kreet ‘only mad dogs and Englismen go out in the mid day sun’ heeft zo zijn gronden. Pas als het gaat schemeren gaat de kap omlaag. Om te kunnen genieten van de wind die je streelt. Om te zien en gezien te worden. Cabriolet rijden is een makkelijke vorm van flaneren.

Zonnebrand, zonnesteek, oververhitting. Dat zijn toch best dingetjes… Het dragen van een pet zou voor cabriorijders verplicht moeten zijn. Maar bedenk wel even wat voor pet en hoe u hem draagt Het oververhittigsgebeuren is daarbij te voorkomen door het dragen van een koelende kraag, een idee dat uit Australië afkomstig is. Raadpleeg uw lokale klassiekershop eigenaar naar Cobber of Heat Guard.

Ook belastend voor de techniek

Maar het zijn niet alleen de mensen (en dieren) die het wat moeilijk hebben met het onverwachte geluk van een echte zomer. Als uw klassieker ook maar enig probleem bet zijn koelcircuit heeft, dan is zo’n echte zomer het ideale gereedschap om die problemen duidelijk te maken. Koelsystemen zijn toch vaak verwaarloosde dingen. Maar kokende koelvloeistof maakt meer kapot dan je lief is. Wees dus heel voorzichtig bij het verwijderen van de radiateurdop. Wacht eerst maar eens een minuut of twintig. Dan is de druk wel van het systeem.

Denk dan aan:

Een vervuilde radiator

Een sub opimale waterpomp

Sludge in de koelkanalen van het motorblok. Dat spul zorgt voor een soort koelvloeistof infarct. Niet fijn. En met het zetten van een stent kom je niet weg in gietijzer of aluminium.

Een slechte thermostaat

De passende aanpak?

Het systeem doorspoelen. Gewoon. Met een tuinslang. Gangbaar is om dat tegen de stroomrichting in te doen. Door blijven spoelen totdat het water niet helderder wordt.

De motor volgens instructie laten draaien terwijl er een dosis ‘radiator flush’ is toegevoegd. Daarna de koelvloeistof aftappen en het systeem weer vullen. En hopen dat de radiateurreiniger niet de nekslag is geweest voor afdichtingen die ook al niet helemaal fris meer zijn. Er zijn mensen die een gepureerd afwasblokje van de vaatwasser in de koelvloeistof gooien. Dat zouden wij niet doen. Aluminium en bepaalde kunststoffen zijn soms wat overgevoelig voor de chemische bestanddelen in het spul dat borden en bestek weer zo glanzend maakt. En let er op dat ook sommige radiateur spoelmiddelen die er wel voor geleerd hebben agressief ten opzichte van aluminium zijn. Dat staat op de verpakking.

De waterpomp was eind jaren zestig een ding dat bij een Opel max. 40.000 kilometer mee ging. Een blok ging toen overigens vaker niet meer dan een ton mee… Geef u klassieker dus gewoon maar eens een nieiwe waterpomp. Dat vindt hij lekker.

En de werking van de thermostaat? Gooi dat ding in een pak kokend water. Dan zie je direct of hij ‘open’ gaat.

Als u dat allemaal wat in de gaten houdt, dan krijgt u geen Summertime blues, maar blijft het bij een juichend ‘Summer in the city’.