Schoon werken. Alleen al voor je eigen gemak

Schoon werken, dat is voor elke sleutelaar van levensbelang. En als je dat niet doet, dan komt er altijd gedoe van.

Bij dat schone werken hoort niet alleen een opgeruimd werkvlak, maar goede verlichting en een spiegeltje zijn net zo belangrijk

‘Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan’ zijn natuurlijk de gevleugelde woorden om alle principes aan je laars te lappen en in alle haast toch even een klus te doen. Terwijl er eigenlijk eerst twee TL balken in de garage vervangen hadden moeten worden. Maar ach, even het oliefilter vervangen en nieuwe olie in het blok gooien, wat is dat nu voor werk. Dat doe je gewoon even tussen de lopende zaken door.

De motor staat op de heftafel, de deksel waar het oliefilter op zit gebout zit wat verlegen verstopt tussen de framebuizen. De bevestigingsinbussen worden los gedraaid, de oude pakkingresten verwijderd. Die oude pakking was er niet heel uit gekomen, hij zat gedeeltelijk verkleefd en het meeste er van zat op de deksel. Met een schuin oog, een vereelte vinger en net te weinig licht werd de carterrand op pakkingresten na-gevoeld. Dat voelde allemaal mooi glad aan. Nieuw oliefilter er op. Nieuwe pakking tussen deksel en carterrand. Nieuwe olie in het blok. Prima!

De volgende dag lag er een aanzienlijke plas olie onder de motor. “Hee, dat doet hij anders nooit!” sprak de hondeneigenaar terwijl zijn trouwste vriend zij tanden in de kuiten van een postbode zette.

Een keer iets in alle haast fout doen is misschien wat dommig. Maar een tweede keer moest voorkomen worden. Daarom ging de motor weer op de brug, werden en een looplamp en een spiegeltje in gereedheid gebracht. De nieuwe olie werd opgevangen in een schone pan. De deksel waar het oliefilter op zat ging en weer af en de zaak werd nu goed verlicht van onderen af aan bekeken.

En jawel: er zat nog een stuk oude pakking in een hoek. Als er bij de eerste montage wat vloeibare pakking was gebruikt, dan was de zaak naar alle waarschijnlijkheid keurig dicht gebleven. Maar vloeibare pakking voelt toch iets te vaak als een wat sneu lapmiddel.

Een minuut of vijf schrapen met een mesje uit een Stanleymes en een gedegen optische controle resulteerden is een mooi schoon pasvlak. Het hele spul kon weer in elkaar. De olie ging terug in het blok. En het blok lekte niet meer.

Nu alleen nog even die TL balken fiksen