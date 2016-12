Royal Enfield Bullet

3 SHARES Deel Tweet

Once a bullet owner, always a bullet owner

Met de nieuwe Bullet gooide de gerenommeerde wapen- en motorfietsfabrikant Royal Enfield uit Reddich in Worcestershire de knuppel in het Britse motormakers hoenderhok. Dat was in 1948. Zo kort na de oorlog al kwam het tot de kleinere motorfabrikanten horende, traditionele familiebedrijf dat al vanaf 1901 motorfietsen bouwde en zich op wedstrijdgebied voornamelijk in de cross- en trialsport had gemanifesteerd met een nieuwe motor uit de, voor diezelfde oorlog al redelijk verkopende, Bulletlijn. De vanaf 1933 gebouwde eerste generatie Bullets was al erg solide en technisch hoogwaardig geproduceerd. Bullets verkocht onder de ijzersterke marketing eeh, verkoopkreet: „Made like a gun“. De onder supervisie van Royal Enfields hoofd ontwikkelingszaken Tony Wilson-Jones en chef constructie Ted Pardoe gemaakte tweede generatie Bullets moesten een frisse wind in de Britse motorwereld laten waaien.

De naam ‘Bullet’, ‘kogel’ dus, was een verwijzing naar de andere tak van sport waar in de firma toen zijn Ponden verdiende: de wapenindustrie. Een bedrijfstak die altijd even een dip krijgt wanneer er weer eens vrede is uitgebroken. Om in de stemming te blijven: de Bullet sloeg in als een bom. Want de in november 1948 voorgestelde Bullet 350 cc G2 was voorzien van moderniteiten als een swingarm met telescopische veerelementen! Die technische innovatie liet bij veel grotere fabrikanten ‘de bek los hangen’. Bullets waren bovendien niet alleen machines voor op de openbare weg die van zo’n hoogst modern veersysteem waren voorzien, maar ook de terreinmotoren, de crossers hadden die luxe voorziening. De die-hards hadden tot op dat moment de stellige overtuiging dat er in het terrein niets beter was dan een ongeveerd achterwiel om voor optimale tractie te zorgen. NOT! Het waren de terreinwaardige en terreinvaardige Enfields met hun achtervering die de bikkels met hun hard tails het snot voor ogen reden.

