Replica: Eerbetoon of ‘VOUD!’?

Replica’s zijn geen originele klassiekers. Replica’s zijn vaak zelfs geen echte klassiekers in jaren. Maar wat ze allemaal delen: Ze lijken op een historisch voorbeeld. Of ze proberen dat in elk geval te doen. Het kunnen fantastisch mooie en leuke auto’s zijn of voertuigen die zo uit een Disneyfilm lijken te komen. De meesten hebben een VW of lelijke eenden onderstel. Sommige hebben een echt Rolls Royce of Bentley chassis…

De meeste replica’s hebben ‘kit cars’ als oorsprong. Dat kit car gebeuren komt oorspronkelijk uit Engeland waar belastingvoordelen werden gegund aan kit cars. En dat de zelf in elkaar zetterij daarbij mensen ook op hoogst exotische gedachten bracht?

Ooit goedkoop

Kit cars waren dus goedkope autootjes op basis van onderdelen van andere goedkope autootjes, een doorgaans eigen chassis en zelf bedacht, bassaal plaatwerk. Maar ook in die tak van dienst sloeg de prettige decadentie toe. Natuurlijk was er al snel bedacht dat je van allerlei leuks op het platform van Volkswagens kon zetten. En onder de uit die gedachte geboren Dune Buggies zitten intussen ook gezochte modellen. Zo’n buggy kuip gaf een Kever onderstel absoluut allure. Maar of een polyester Porsche Spiderbody dat ook deed? Volgens veel prettige dromers wel. De meest fanatieke 356 Spider liefhebbers zagen zelf hun kans om hun droomauto zo goed als bijna echt na te maken. Maar in brede zin bleven die bouwdoos Porsches toch gezien als zwaktebod van armlastigen.

Replica’s: Nu soms al onbetaalbaar

En daar zitten we dan in 2017. Een echte 356 is onbetaalbaar. En een mooie 356 Spider replica? Die doet zo maar meer dan 40 mille. En als je onderweg een Porsche Spider tegen komt, dan is dat voor 99% zeker een replica. Hetzelfde geldt voor Ford GT40, AC Cobra’s en best wat klassieke Ferrari’s: Wat je ziet is niet wat het lijkt. Maar als de uitvoering en de kwaliteit van zo’n auto overtuigend genoeg is, dan wordt zijn bestaan echt niet meer achteloos weggezwaaid met ‘Het is een nepper’. Een replica kan een eerbetoon zijn in plaats van een zwaktebod. En, zoals mijn grootvader zaliger zei: “Je kunt toch wel dansen, al is het niet met de bruid’.

Kit car of receation?

Een Bentley Blue Train recreation, door de erkende en bekende Bentley specialist “Racing Green” gebouwde eerbetoon aan heel andere tijden is bijvoorbeeld geen manier om iets minder duurs op iets duurders te laten lijken. De firma Racing Green bouwt deze auto’s met de hand naar zo ver/veel mogelijk originele specificaties en de kleurstelling wens van de klant. Er staat in Brummen zo’n wonderschone wegreus te koop voor 429.500 euro. Voorzien van de fameuze Bentley B80 5.675cc 8 cilinder motor in combinatie met een handgeschakelde 4 versnellingsbak. Zonder afleveringskosten. Op papier is het chassisbouwjaar 1953.

De Clenets, Tartans, Blackstones, Auburn Speedster replica’s, Zimmers en Excaliburs zij de minder Calvinistisch herschapen eerbetonen aan de toppers van toen. Ze zijn veel goedkoper dan de Blue Train. En soms buitenissig lelijk.

Door de veranderde wetgeving is het niet meer mogelijk een kenteken op ingekorte VW chassis te krijgen. Daardoor zullen de echte ingekorte buggies duurder worden. Donorchassis voor RR en Bentley recreaties komen er ook niet echt veel meer bij. Replica’s zij al lang niet meer per definitie goedkoop. Voor wedergeboortes op 2CV basis is het aanbod nog redelijk. Maar een gekentekende donor eend heb je al lang niet meer voor 200E.

Het kunnen gewoon heel leuke, nostalgische auto’s zijn

Deze hele overdenking of de morele acceptabelheid van replica’s kwam op gang nadat we wat foto’s te zien hadden gekregen van een als AC Cobra vermomde BMW Z3. Dat is een ombouw waar de RDW helemaal geen moeite mee heeft. En het resultaat is in elk geval een heerlijk nostalgisch ogende sportwagen met een enorm hoge dagelijkse inzetbaarheid. En hoewel de echte die hards er nu waarschijnlijk de neus voor optrekken: Bedenk eens hoe er nu tegen een Porsche Speedster replica wordt aangekeken?