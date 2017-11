Porsches 914/6. Is het wel een echte?

Wat is een echte? Wat met Bugatti’s, Bentleys en Laverda SFC’s gebeurde/gebeurt, dat geldt ook voor Porsche 914 zescilinders. Er zijn replica’s op de markt. Een replica kan iemand heel gelukkig maken. Maar als die replica verkocht wordt als een ‘Echte’, dan gaat het wringen in het kosten/batenplaatje. Raadpleeg dus altijd een kenner voor controle van de motor- bak- en chassisnummers plus de specificaties. De originele blokken hebben nummers die heel krap om de 6400001-6420270 zitten. Dat nummer staat (in tegenstelling tot op de 911´s) boven op het blok bij het huis van de carter ontluchting. De zescilinder motor heeft en dry sump smeersysteem. De olie zit dus niet in het carter, maar in een olietank. Die zit links in het motorcompartiment, tussen binnen en buitenscherm. De beplating van de koeling moest aangepast worden om in de motorruimte van de 914 te passen. Omdat de carburateurs teveel plek innemen zit er geen ´regen afdruip scherm´ in de motorkap. Daardoor is die een ietsepietsie lichter en daarom konden er wat lichter motorkapveren gebruikt worden. Dat is liefdevol denkwerk in de details. De transmissie van de 914/6 is een gemodificeerde 901 versie. Die is best zeldzaam, en niet optimaal. Dit soort bakken schakelde niet zo lekker. Er zijn een paar 914/zessen gemaakt met Sportomatic bakken. De Zessen hadden vijfbouts naven en de meeste werden verkocht met de optinele Fuchs velgen. Ons fotomodel heeft trouwens ook zo’n velg in de reserveband. Dat is stijlvol en scheelt gedoe met verschillende pasbouten. Er kon ook voor Mahle velgen gekozen worden. Het carrosserie van de 914/6 had een aan het schutbord aangelaste motorsteun, Bij de viercilinders zitten er twee motorsteunen aan weerszijden van het blok. De zescilinder heeft een andere stuurkolom, stuurwiel en een ander contactslot.(Op het dashboard in plaats van op de stuurkolom). De voorruitsproeier was voorzien van een elektrisch pompje in plaats van dat hij op de druk van de reserveband werkte. De toerenteller van de zescilinder gaat door tot 8.000 tpm. De snelheidsmeters hoogte aanduiding is 250 km-u. De temperatuurmeter en de tankinhoudsaanduiding zijn gecombineerd. De -6ssen hadden een handgas voorziening voor de pook. Volgens geruchten zou ook de krik van een 914/6 anders zijn.

amk 914 6 ghost

