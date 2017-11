De prijzen gaan door het dak

We noteerden al verbaasd dat serieuze vraagprijs van een Citroën BX tegenwoordig zomaar meer dan 15000 euro kan zijn. We herinneren ons nog de tijd dat je voor 1500 gulden al de hoogste eisen mocht stellen,

De vroeger Russische zijspancombinaties zijn blijkbaar de volgende rijzende sterren op het gebied van de verrassende prijsopntwikkelingen. De 1 op 1 gekloonde BMW R71’s staan tegenwoordig te koop voor bedragen tot 8500 euro. En dat is ook zo ongeveer een vertienvoudiging van de prijs in tien jaar.

En van een Jawa Ogar waarvoor 4500 euro gevraagd – en betaald- wordt? Daar was de koper reuze blij mee.

Hoe dat nu komt dat de prijzen van klassiekers waar niemand zelfs maar dood in of op gezien wil worden opeens zo hoog worden?

Het is vaak een geval van de schaarste die door de voorafgaande periode van desinteresse veroorzaakt wordt. Of van iets dat feitelijk een mode dingetje is. In de meest droeve BX tijd meldde de loakale sloper dat hij in een week 10 BXsen binnen had gekregen. En die dingen hadden nog plastik motorkappen ook! Voor wat betreft de – vroege- Russische zijspancombinaties, de 1 op 1 BMW R71 clones uit 1939: Die worden gekocht door bedrijven die voertuigen voor films leveren. Daar worden ze ‘omgekat’ tot BMW R71 en zo kunnen ze in elke film over WOII meedoen. En in hun originele toestand kunnen ze dat ook. Tegen nog steeds een fractie van de p[rijs van een Echte BMW. De machines zijn ook geliefd bij de mensen die aan re-enactment doen. ‘Soldaatje spelen’. De nog steeds geproduceerde Chang Jiangs CJ 7’s die weer direct afstammen van de Russische driewielers spelen in dat spel ook mee. In die re-enactment hobby speelt de prijs van Het Origineel zwaar mee. Er zijn al Harley Davidson Sporsters gezien die waren ‘vermomd’ als ‘Liberator. En dat lijkt toch een beetje op het zwaktebod van de jeugd van vroeger die een ‘turbo’ sticker plakten op de kofferdeksel van een 1200 cc Kadettje…

Met de kristallen bol

Een slimme ondernemer zou nu een analyse maken van motoren en auto’s met behoud van enige vorm van karakter toch totaal niet interessant voor de huidige kopersmarkt zijn. Dat zijn nu de yountimers met de laagste prijzen. In dat geval zitten we te denken aan FIAT Pandaatjes, Citroën AXjes en Saxo’s en de erkend lelijke vroege Japanse Customs zoals de Kawasaki Limiteds. Wat de motorfietsen die nu niet interessant zijn zo interessant maakt is dat ze in het kader van de Caferacer, Bobber en Scrambler manie die er nu heerst heel vaak versleuteld en verbouwd worden. En met elke meesterlijke ombouw wordt een origineel overlevend exemplaar zeldzamer.

Gelukkig interesseert de waarde en prijspotentie ons maar matig. Wij houden gewoon van klassiekers. Maar het is toch wel meer dan een beetje jammer dat een aardig contingent leuke klassiekers onbetaalbaar wordt voor ons, liefhebbers.

Maar als een BX te duur wordt, dan is een Pandaatje ook wel een leuke optie. En wat een Berlingootje uit 2001 straks waard zal zijn?

We durven er niet eens aan te denken.