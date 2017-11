Een Citroën BX met vier ton op de teller

Een Citroën BX van vier ton. Nog niet in euro’s, maar de tijden dat je goede BXsen voor 300 gulden kon kopen zijn voorbij. Zo’n ‘kleine grote’- want hydraulisch geveerde – Citroën kan intussen al boven de 4.000 euro zitten. De BX waar wij plaatjes van kregen had geen vier ton gekost, hij had vier ton gelopen. Gedraafd zelfs. Want het ging om een GTI.

En dat is natuurlijk niet meer dan terecht voor wat Carl Hahn, de toenmalige CEO van Volkswagen, noemde: de “in theorie beste auto van zijn jaar”.

De BX was baanbrekend vormgegeven. De rechte, hoekige lijnen die consequent in het exterieur als het interieur doorgetrokken werden, vormden een massieve breuk met de soepele lijnen uit de seventies. Er werden zo’n 2,3 miljoen BX’en gemaakt gedurende de 12 jaar van zijn productie. De standaard witte 1,4 liter versies waren tijdenlang de goedkoopste ‘leasebakken’ op de markt. Maar de tijd ging door en vanaf de derde en vierde eigenaars kregen BXsen hun slechte naam. Want hydraulisch geveerde Citroëns, ‘les hydrauliques’ waren enorm goede auto’s… Wanneer ze hun geplande onderhoud kregen. Achterstallig onderhoud maakt zeker binnen die familie meer kapot dan je lief is.

Maar bij normaal onderhoud is zo’n Citroën BX net zo betrouwbaar als een Mercedes 200 diesel.

Dat bewees de diesel Break van een Gert Kouwenbergen die aan zijn eind kwam omdat hij op de Lekdijk werd gespietst door de dissel van een los gebroken aanhanger. De intussen flets rode BX had 650.000 km op de klok. Hij eindigde zijn leven als een stuk saté aan een spies

Docente Frans aan de Alliance Francaise Sylvia Scholder rijdt vanaf de eerste dag dat ze een rijbewijs heeft BX. Ze is intussen aan haar vijfde toe. De pechscore in al die jaren BX rijden? Een aanlopende rechter voorrem en een kapotte koelslang. De langste trip die er met een van haar BXsen werd gemaakt ging naar de voormalige Balkanstaten.

En een 1400 cc BX? Die loopt verstandig bereden, zonder stekkers of hybride gedoe 1 op 15. Haar BX’sen zijn dan ook altijd in regulier onderhoud geweest bij een van de paar kleine, maar bevlogen BX specialisten. Dat zijn Citroën liefhebbers met een onweerlegbare voorkeur voor BXsen. Ze hebben de kennis, de ervaring en weten de weg in het zoeken naar intussen slinkende voorraden onderdelen.

Bijgaande plaatjes kregen we via Sylvia’s huisgaragist Berben uit Ulft.

Een BX GTI, de auto die sneller was en beter stuurde dan de legendarische Golf 1 GTI. Een Franse auto met alle daarvoor geldende vooroordelen. Een auto die nooit gekoesterd of ontzien is…

Oh ja: Hij werd in Ulft gebracht voor een verse APK en zijn vierhonderdduizendkilometer beurt. Die APK was geen probleem. Maar voor volgend jaar staan de remleidingen als aandachtspunt genoteerd.

De kip of het ei?

Het verhaal gaat dat de BX gebaseerd is op een schets die Marcello Gandine tekende voor Volvo. Het klopt dat de Volvo 343 Tundra inderdaad een tweelingbroertje van de Citroën lijkt. Maar is zit een ‘timeclash’ in het verhaal . De Tundra werd in maart 1979 gepresenteerd, en dat is nadat Gandini zijn concept voor de BX aan de Citroëndirectie had voorgesteld.

Volgens Gandini zelf was de gelijkenis gewoon tijds gedefineerd: “Het waren de lijnen van de jaren 70. De scherpe lijnen waren daarbij het nieuwe handelsmerk van Bertone .”