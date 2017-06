De omgekeerde wereld: Roest op verzoek.

Daar lijkt het nog het meest op. Waant ooit was een weer in showroomshine gerestaureerde klassieker het mooiste dat je je kon bedenken.

Tegenwoordig is er nog steeds niemand die spuugt op een perfecte Daimler Sovereigns of Ferrari GTO, maar er is al langere tijd een heel andere trend gaande

Dan praten we over het toverwoord ‘patina’.

Een klassieker die de tand des tijds met alleen oppervlakkige veroudering heeft doorstaan, De gedroomde ‘barn finds’. Dat concept is intussen door mensen met een XXXL kapitaal krachtig opgepakt. De trend is om zo’n klassieker technisch weer helemaal okay te maken, maar de uiterlijke tekenen des tijds op zijn best… Te conserveren. Zo zijn klassiekers met mat gebrande- en tot op het staal doorgepoetste lak plus facultatieve vlieg roest tegenwoordig vaak meer ‘waard’ dan hun gerestaureerde tegenhangers. Dat lijkt op de omgekeerde wereld. Toch ?

Dus om een beetje doorleefde klassieker te kunnen rijden moet je tegenwoordig serieus geld mee nemen. Of je kunt natuurlijk voor redelijk geld een nette klassieker kopen en die er woest doorleefd uit laten zien met de nodige roest. Dan heb je wel de looks, maar niet de kosten.

Dat is het verdienmodel van Frans Mandigers Art/Rustlook.

En verdraaid: he is net echt. In hoeverre de puristen onder ons zich walgend zullen afwenden? Ach: Het past in deze tijd waarbij jongere klassieker liefhebbers wat losser zijn voor wat betreft wat correct is, of wat ze gewoon leuk vinden. Een lifestyledingetje.

Voor wat dat soort aanpak is er overgens niets nieuws onder de zon.

Aan het eind van de vorige eeuw en vor de laatste crisis was er in Duitsland een bedrijf dat lekker draaide op een zelfde idee: Je bracht je smetteloze Mercedes G, Range Rover of LandCruiser er naar toe. Vervolgens werd zo’n dappere 4WD van wat butsen en builen voorzien. Er werd een bumper scheef gedrukt. Er kwamen een partij verstralers – waarvan eentje met een kapot glas – en een lier op. Dakrek er op. Een gebutste 20 liter jerrycan. Daarna werd er een modderig parcours gereden. En als de bagger opgedroogd was werd hij met matblanke lak gefixeerd. Het kostte wat, maar dan reed je er ook bij als het avontuurlijke broertje van Indiana Jones.

Het is en blijft een zaak van ‘zoveel mensen, zoveel smaken’. Maar zolang we ons gewoon blijven verbazen is alles even interessant.