Koppeling intrappen bij een verkeerslicht, let op!

Naast hoofd- en drijfstanglagers, en nokkenaslagers zijn er in een motor ook lagers gemonteerd om de noodzakelijke axiale speling te beperken. Als u het koppelingspedaal intrapt, duwt u niet alleen de drukgroep in, maar ook het vliegwiel, gekoppeld de krukas, naar voren (afhankelijk van de opstelling van de motor).

Axiale speling

De ronddraaiende krukas wordt op zijn plaats gehouden door de stationaire axiale lagers. Bij sommige motoren is er maar één zo’n lager gemonteerd. Meestal aan de zijde van het vliegwiel. Achter de montageplaat waarmee de verbinding tussen motor en versnellingsbak tot stand gebracht wordt.

Dat lager wordt gesmeerd door ‘lekolie’ of ‘spatolie’. Heeft dus niet zoals de andere lagers een kanaal waar de olie onder druk door wordt aangevoerd. Bij Triumph TR motoren, maar ook de motoren gemonteerd in de Herald, Spitfire, GT6, Vitesse en derivaten als Bond, Fairthorpe, TVR, maar ook de MG Midget 1500.

Slijtage

De ‘borging’ van het lager is niet overweldigend te noemen en valt er na ‘wat’ slijtage zomaar uit, de carterpan in. De krukas kan dan vrij heen en weer bewegen en dat zorgt niet alleen voor slijtage aan het motorblok, maar ook aan drijfstang- en hoofdlagers alsmede de krukas, de zuigerveren, de zuigers, de boringen van de cilinders. Wat is hier tegen te doen? De hele motor aan laten passen door iemand die verstand van zaken heeft, kan ‘denken’. Een dure oplossing.

Wat kun je er tegen doen

Ermee (proberen te) leven en de ellende voor zijn. Door de motor niet te starten met ingetrapte koppeling en niet minutenlang met ingetrapte koppeling in de file te staan, voor een verkeerslicht te wachten. Het koppelingspedaal dus zo min mogelijk intrappen. Is sowieso beter bij iedere motor. Of dat nu een Ferrari is, Chevrolet, Austin-Healey, Jaguar, Volkswagen Kever is.