Klassiekers gaan wereldwijd

Klassiekers blijven niet er vaak in nederland.

Klasiekers gaan vaak over de grens. Dat is bekend. Bij sommige handelaren komt tussen de 80-90% van de omzet uit de diverse buitenlanden. Daar is een verklaring voor.

De Nederlandse klassiekerwereld kwam vroeg tot bloei. Hier was al levendige interesse en geld voor klassiekers toen die dingen in de rest van Europa en de USA gewoon nog als oud spul werden gezien.

In die tijd haalden Nederlandse liefhebbers en handelaren voor het befaamde ‘weinig’ containers en vrachtwagens vol klassiekers uit alle landen waar die dingen nog niets waard waren. Een ons bekende – inmiddels ruimschoots gepensionerde – vrachtwagen chauffeur pakte elke rit terug naar Nederland minstens een Laverda of Benelli mee. Die kocht hij daar voor een paar honderd gulden. Op dezelfde manier zijn er nu hier meer DSen dan in Frankrijk. Maar ook van de Zwitserse Moto Sacoches en allerlei andere nationale merken is er weinig meer op de thuisbasis achter gebleven. Dat geldt ook voor de roemruchte producten van de ooit zo trotse Belgische motor industrie.

Klassiekers kwamen van overal

De grote klappers kwamen natuurlijk uit de partijen ex overheids Harleys uit Griekenland en Midden amerikaanse landen. Uit de voormalige Britse kolonies kwamen hele bendes Triumphs, Matchlessen en Ariels. Heel Frankrijk werd ook van zijn historisch motorfiets erfgoed ontdaan. Veel Duitse klassiekers vonden hun weg naar Nederland. Ga zo maar door.

En intussen is men in al die landen tot de droevige conclusie gekomen dat ze hun efgoed hebben verkocht. En nu hebben ze spijt.En elk land wil zijn klasiekers nu terug. En die komen ze hier dus halen. En daar willen ze nog stevig voor betalen ook.

90% Voor de export

Zo waren we bij Dutch Lion Motorbikes in Grubbenvorst waar 90% van de handel naar alle mogelijke buitenlanden naar toe gaat. Doorgaans allemaal prettig uitgesorteerd naar de landen van herkomst.

De enige bulk die echt overal gewenst is, dat zijn de heel vroege motoren. En die zeldzaamheden worden dan verkocht in elke staat van dienst.

We moeten dus maar eens gaan shoppen deze feestdagen.

Anders blijven er hier geen klassiekers over!