Beslagen ruiten. waarom. En wat er tegen te doen?

Beslagen ruiten zijn dingen die we vaak zien De condens tegen het glas komt door vocht in de auto dat neerslaat op het koelere glasoppervlak.

Bij het vorige Concours in Apeldoorn zagen we na een zware bui met name veel Amerikaanse klassiekers die, toen het weer droog was en warmer werd, het zweet aan de binnenkant van hun ramen hadden staan.

Waar komt dat vocht vandaan en wat kunnen we er tegen doen? Nattigheid aan de binnenkant van de auto kan meerdere oorzaken hebben. Als het alleen soms voorkomt, kan het zijn dat u met natte kleding in de auto bent gestapt of dat de auto nog vochtig was toen u er instapte. Uw lichaamswarmte en de verwarming doen dan de rest. In dat geval kunt u met de airco de ventilator of airco de wasem wegblazen. Maar als beslagen ramen eerder regel dan uitzondering zijn, dan is er waarschijnlijk ergens een lekkage in het passagierscompartiment.

Dat kan bijvoorbeeld zijn door een lekkage bij het schutboard of de rubbers van de deuren en/of ruiten. Voel daarom eerst bij het voet gedeelte en onder de auto matten of het daar vochtig aanvoelt.

Als het onder de automat alleen maar wat klam aanvoelt kunt u er voor kiezen om een krant onder de automat te leggen.

De krant zal het aanwezige vocht snel opnemen. Als u de krant de eerste dagen een paar keer vervangt kunt u tevens controleren of het bij regen steeds opnieuw vochtig wordt en er dus een lekkage aanwezig is. Als het na verloop van tijd onder de automatten droog aanvoelt is het mogelijk dat er domweg vaak met natte schoenen ingestapt is en er voornamelijk korte afstanden gereden worden. Door tijdens het autorijden het raam een stukje open te zetten kan het vocht de auto sneller verlaten.

Wat is er tegen te doen?

Natuurlijk is de basis de auto schoon en opgeruimd te houden. Natte surfkleding hoort niet op de achterbank. Als er een lekkage door slechte rubbers of een andere oorzaak gevonden is, is natuurlijk het probleem te verhelpen. Als u geen oorzaak gevonden heeft kunt u een als effectieve noodoplossing een vocht vreter in uw auto plaatsen. Vochtvreters zijn er in alle maten, vormen en prijzen.

Het probleem effectief oplossen

De meest voorkomende redenen van nattigheid in het interieur zijn:

*Gescheurde portierrubbers

*Lekkage via de achterlichtunits

*Een verstopte airco afvoer

*Lekkage langs de voorruit,

*Lekkage langs de bevestiging van de antennevoet,

*Lekkage bij de afdichting van het vochtscherm (plastic folie laag achter de deurbekleding). Als de folie daar van gescheurd of los is, dan maakt warme lucht vanuit de auto contact met de buitenste deurpaneel. Doordat de buitenkant van de portier kouder is, ontstaat er condens (vochtafzetting) tegen de metalen binnenkant van de deur. Doordat het vocht via de afwaterings openingen onder het portier naar beneden druppelt is de eventueel aanwezige oorzaak herkenbaar aan het vocht wat op de dorpel blijft liggen.