Banden rouleren?

Als u een èchte klassieker heeft, een auto van minstens 40 jaar oud en nog het bijbehorende instructieboekje, dan komt u (bijna) gegarandeerd een artikeltje tegen waarin geadviseerd wordt de banden na verloop van een flink aantal kilometers conform een speciaal patroon te rouleren.

Voorwiel aangedreven

Dat is natuurlijk afhankelijk van het resterende profiel en gelijke bandenmaat rondom. Bij voorwielaandrijvers wordt geadviseerd de voorbanden met de achterbanden te verruilen en dan ook nog kruislings. Bovendien ook het reservewiel opnemen in het ‘circuit’. Dat is natuurlijk van de op de (modernere) band aangegeven draairichting. Er staat een ‘pijltje’ op of iets van ‘outside’ dan wel ‘rotation’. De beste banden moeten op de vooras.

Achterwiel aangedreven

Ook bij achterwielaangedreven auto’s dient een bepaald patroon gevolgd te worden waarbij ook het reservewiel eveneens ’n keertje mag deelnemen aan het verkeer. Ook in dit geval afhankelijk van de op de band aangegeven draairichting. Al met al een hele onderneming, maar eigenlijk onnodig, want zoveel kilometers rijdt u jaarlijks niet met uw klassieker.

Enne… goed profiel of niet, de leeftijd van de band is eveneens erg belangrijk, evenals het vastdraaien van de wielmoeren met een juist afgestelde momentsleutel. Het juiste aanhaalkoppel is in uw werkplaatshandboek te vinden. Deze actie lukt niet met de centrale vleugelmoer van een spaakwiel. Dit allemaal geschreven hebbende, willen wij u er toch nog even op attenderen dat er ‘op de werkvloer’ nog steeds discussie bestaat over het fenomeen ‘de beste banden aan de voorzijde’. Men beweert namelijk dat een auto met de achterwielen stuurt en gecorrigeerd wordt met de voorwielen. Er wordt dan verwezen naar een winkelwagentje waarvan ’n achterwiel steeds wegslingert waardoor het moeilijk wordt ‘richting’ aan te houden. Gebeurt dat met de voorwieltjes, heeft men daar minder last van. De voorwieltjes van zo’n winkelwagentje richten zich naar de ‘rijlijn’ van de achterwieltjes… Tja, als u dan tóch wil wisselen, houd dan maar het instructieboekje aan en vergeet de juiste bandenspanning niet… ?!