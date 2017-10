De Kever 337. De eerste VW van Nederland.

7 SHARES Deel Tweet

Zeventig jaar geleden haalde Pon’s Automobielhandel de eerste lichting van zes Volkswagens naar Nederland. Het eerste exemplaar van die lichting Kevers (de Kever 337) bestaat nog steeds.

De eerste levering aan Pon’s Automobielhandel, dat op 8 augustus 1947 de allereerste importeur van Volkswagens ter wereld werd, bestond uit zes ‘familieauto’s’ die vanwege hun kenmerkende ronde vormen al snel bekend werden als ‘Kever’. Deze exemplaren, met de chassisnummers 337, 338, 339, 340, 341 en 342, kwamen op 16 oktober 1947 bij Beek de grens over. Dat gebeurde niet ,zoals vandaag de dag bij Volkswagen nog vaak gebruikelijk is, per trein. De auto’s werden door chauffeurs Nederland binnengereden.

Kever ‘337’

Het eerste exemplaar uit de historische lichting van 6 auto’s bestaat nog steeds. Deze Kever, met chassisnummer 337 is een symbool voor de start van Volkswagen in ons land. Niet alleen de auto, is goed bewaard gebleven. Ook de bijbehorende originele factuur en de voertuigdocumenten horen nog bij de auto. Verder behoort een originele foto, gemaakt op de dag waarop de auto door de fabriek werd overhandigd aan Pon’s Automobielhandel, nog tot de documentatie set. Nummer 337 werd geleverd met de gescheiden achterruit. Deze brilkever werd voorzien van een luchtgekoelde 1.131 cc boxermotor, die een vermogen van 25 PK leverde. De eerste Kevers stonden voor fl. 2875,– in de prijslijst en waren leverbaar in de kleuren zwart, grijs en donkerblauw.

3,3 miljoen Volkswagens in Nederland​

Vele Nederlanders zijn opgegroeid met het Krabbeldier. In Nederland mochten de Volkswagen dealers bijna 500.000 getekende koopcontracten voor een Kever begroeten. Op basis van de Kever schetste Ben Pon senior op 3 april 1947 de Volkswagen bus in zijn agenda. dit boekje ligt nu in het Rijksmuseum. Deze T1 met Kever-techniek staat aan de basis van het succes van Volkswagen Bedrijfswagens wereldwijd. In 1950 arriveerden de eerste Volkswagen T1’s in Nederland.

Van luchtgekoeld naar watergekoeld

In de jaren ‘50 en ‘60 introduceerde Volkswagen nieuwe modellen als de Karmann Ghia Coupé/Cabriolet, de 1500 Variant, de 1600 TL Fastback en de 411. Begin jaren ’70 stapte Volkswagen geleidelijk over naar compleet nieuw ontworpen, voorwielaangedreven auto’s met een watergekoelde motor voorin, in plaats van luchtgekoeld aan de achterzijde. De Passat was in 1973 één van deze nieuw ontwikkelde Volkswagens. Drie jaar eerder verrichte de VW K70 de watergekoelde aftrap. Deze auto was echter door NSU ontworpen. In 1974 introduceerde Volkswagen zoals bekendde opvolger van de Kever: de Golf.

3,3 miljoen nieuwe Volkswagens in Nederland sinds 1947

De Nederlandse dealers hebben sinds 16 oktober 1947 inmiddels meer dan 3,3 miljoen nieuwe Volkswagen personenauto’s (ruim 2,6 miljoen) en bedrijfswagens (meer dan 700.000) verkocht.