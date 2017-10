Kawasaki Zephyr: frisse retro of misser?

De Zephyr is een modellenlijn die Kawasaki in 1990 introduceerde in drie cilinderinhouden: 550-, 750- en 1100 cc. Het waren mild gestileerde retro bikes voordat retro een trend werd. Machines die qua model terug verwezen naar de jaren zeventig. Ze waren dan ook in eerste instantie bedoeld voor de heropstappers die na een aantal jaren weer opnieuw op twee wielen gingen en die iets herkenbaars zochten.

Het signalement

De twee belangrijkste kenmerken om die heropstappers aan de motoren uit hun jeugd te herinneren waren de dubbele schokdempers (in tegenstelling tot de intussen algemeen gebruikte monovering aan de achterkant) en het ontbreken van kuipwerk. Nog voordat de term dus algemeen ging rondzingen waren de Zephyrs dus al ‘naked bikes’.

Ook op het gebied van de motorisering was de Zephyrlijn een eerbetoon aan het verleden. De luchtgekoelde viercilinder lijnmotor leek veel op de krachtbronnen die in de veel oudere Z 750, Z 900 en Z 1000-modellen waren gebruikt. De productie van de Zephyr-serie eindigde rond 1996.

Toch best klassiek

Daarmee zijn deze Kawasaki’s niet alleen in uiterlijk en techniek voldoende klassiek geworden, maar met een beetje soepele geest zijn ze dat ook in jaren. En het mooie van deze zo heerlijk gedateerde Kawasaki Zephyrs is dat ze prijstechnisch op een hartveroverend niveau zitten. En dat is momenteel ook hun grootste bedreiging. Want deze neo klassiekers met hun gedateerde looks dreigen – zeker in Duitsland – vrij massaal in handen te vallen van – overigens hoogst enthousiaste, jongere motorrijders, die er streetfighters van maken. In Duitsland zijn dan ook diverse winkels te vinden die speciaal op maat gemaakte onderdelen verkopen voor de Zephyr.

Doe maar geen streetfighter

En met alle respect voor iedereens smaak: het veranderen van een klassieke motor of motor met klassieke aspiraties in een streetfighter is net zo iets als de Nachtwacht eens lekker op frissen met wat spuitbussen en een verfroller.

De verschillende smaken

De onderverdeling van de Zephyrs van 550- (vanaf 1990) 750 (vanaf 1991) en 1100 cc (vanaf 1992) is: braaf, ideaal en bruut stoer. Ondanks hun doordachte gedateerdheid zijn de machines op rijwieltechnisch gebied beter dan de viercilinders uit de seventies. Het feit dat de bandentechnologie sinds 1969 ook enorm verbeterd is, helpt daar zeker aan mee. Een goede Zephyr is een betrouwbare, prettige reisgenoot. Voor op secundaire wegen is de 550 feitelijk de beste keus. Met die kleinste viercilinder kun je heerlijk ontspannen over het asfalt dansen. De 750 is gewoon de beste allrounder en op een 1100 heb je eigenlijk gewoon altijd teveel vermogen dat je op de openbare weg toch niet gebruikt. Maar het is wel een heerlijke beul van een machine.

De 1100 heeft daarbij ook nog eens twee bougies per cilinder. En dat geeft altijd een extra high tech gevoel. Het Zephyr 1100 verhaal stopt in Nederland al vrij snel. Na twee jaar stopt Kawasaki importeur Kawim er hier mee, in Duitsland en Engeland gaat men nog door en komt men in 1996 het B (spaakwiel versie) model uit maar na 1997 is het ook daar gebeurd voor de Zephyr 1100. En wordt vervangen door de ZRX1100.

Japan heeft op de eigen markt nog tot en met 2006 de Zephyr 1100 en 1100RS versie.

De prijzen zijn laag

Al met al zijn de Kawasaki Zephyrs heerlijk nostalgische machines die nog niet ten prooi zijn gevallen aan de als apen over elkaars rug klimmende prijzen.