Impressie: Honda Civic 1200 Hondamatic

“Wat is dat nou”? Het is de vraag die de wegwerker aan zijn collega stelt als wij de heren passeren. De vraag dringt het interieur binnen. Pak hem beet 25 jaar geleden zou deze nooit gesteld zijn. Want toen was de Honda Civic van de eerste generatie- gefacelift of niet- nog altijd onderdeel van het wagenpark in ons land. Of van het collectieve geheugen. Vandaag de dag is alles anders. De Japanse super mini uit de jaren zeventig is een zeldzame verschijning geworden.

De zwarte Civic met de twee traps automaat en de 1.200 cc motor maakt kranig zijn kilometers onder de rook van Rolde. Henk Jan Robroch- al decennialang Hondafan- is blij met zijn auto, die hij in 2008 in volledig gerestaureerde staat kocht. Sinds de koop reed hij 9.000 kilometers met zijn Civic.

Puik gerestaureerde Honda Civic 1200 Hondamatic

De vandaag de dag zeldzame Honda werd tijdens het vorige decennium uitstekend gerestaureerd, en dat blijkt uit alles. Van oorsprong was de Civic geel, maar wie op zoek gaat naar restanten van de vorige kleur, komt van een koude kermis thuis. Vandaag de dag draagt de kleine Japanner een zwarte jas, en dat kleurbeeld zet zich binnen in de uitstekend geconserveerde Honda voort. Daarnaast, gerestaureerd of niet, laat de Civic tevens de hoge kwaliteitsstandaard zien, die Honda in de zeventiger jaren bij de productie hanteerde.

Vakkundig en oerdegelijk

Om met het interieur te beginnen: alleen al hieruit blijkt hoe Honda de Civic in elkaar schroefde. Net zoals bij de restauratie geldt dat de ambachtelijke afwerking gepaard ging met het gebruik van mooie materialen. Die basis voel je en wij nemen het waar van uit de voorzijde van het interieur. Die biedt opvallend veel ruimte biedt voor een auto van deze afmetingen. Dat gaat ten koste van de ruimte achterin en het volume van het bagagecompartiment, maar dat is een concessie die veel kopers van deze auto’s in de jaren zeventig graag deden.

Interieur: prima voor elkaar

De relatief kleine stoelen bieden een alleszins acceptabele zit. Die biedt een goed zicht op de weinige instrumenten die de fraaie cockpit van de Civic tentoonspreidt. Prettig: de chromen accenten op diverse panelen en de houtstrip over het dashboard geven een luxe indruk. Het is allemaal prima voor elkaar in de Civic, waar ook nog een radio in is gemonteerd. Het hang- en sluitwerk is top, gelet op de mate waarin de deuren, de motorkap en de achterklep zich laten sluiten. Dat gebeurt op een gedecideerde wijze en gaat gepaard met een vertrouwenwekkende klank. Het heeft met de uitstekende basis én de tijdens het vorige decennium punctueel uitgevoerde restauratie te maken.

Uitstekende rijdynamiek

Ook de rijdynamiek van de Japanner mag op goedkeuring rekenen. Het stevige onderstel voelt lekker dynamisch, en zeker niet stoterig aan. De Civic laat zich eenvoudig besturen. Nog een pluspunt van de Civic is zijn levendige motor, die daarnaast groter van inhoud is dan die van diverse tijdgenoten uit zijn segment. Het blok (met 103.000 kilometer levenservaring) pakt in combinatie met de automaat soepel op. Het gegeven voorziet de kleine Japanner van pit én van volwassenheid. De combinatie motor-/bak zorgt derhalve voor frisse prestaties. De schakelgang verloopt bij deze tweetraps configuratie vlek- en schokloos. Aardig is dat met de hydraulische Hondamatic bak handmatige bediening mogelijk is. Ook kan stand 2 ingeschakeld worden om weg te rijden. Op en afschakelen hoeft in dat geval dan niet gepaard te gaan met handmatige bediening van de pook.

Ode aan een zeldzaamheid

Ook vandaag de dag blijkt waarom de Civic in de jaren zeventig een gouden greep bleek voor Honda. De uitgekiende combinatie van compacte afmetingen, verbruikseconomie, uitstekende afwerking en het voor deze klasse non-conformistische motorvolume van 1.237 cc zorgde voor een grote schare fans. De veelvuldige inzet voor alledaags gebruik, de matige staalkwaliteit (gold in de jaren zeventig niet alleen voor Honda) én de late acceptatie van Japanse klassiekers heeft er voor gezorgd, dat de Civic één ook in klassiekerkringen een zeldzaamheid is geworden. Het antwoord op de vraag “Wat is dat nou?” hebben wij gegeven, en dat doen wij nogmaals. Het is de Honda Civic van Henk Jan Robroch. En een puik gerestaureerde ode aan een uitstekend afgewerkte auto, die in zijn klasse technisch gezien tot de besten van zijn tijd mag worden gerekend. Een topper!