Honda S800

Honda als fabrikant van automobielen was in het helemaal begin van de jaren zestig van de vorige eeuw net zoiets als we nu zouden melden dat Volkswagen motorfietsen gaat produceren…

Japanse autoindustrie

Schakelen we terug naar medio 1955, het moment waarop de Japanse regering een plan onthulde om de wereld ook met een ‘volkswagen’ te verblijden. Het moest een vierzitter worden die 100 kilometer op topsnelheid moest kunnen halen en de consument niet meer dan 150 Yen mocht kosten. Een uitdaging voor de Japanse industrie en zo kon in oktober 1955 kennis gemaakt worden met de Suzuki Suzulight en in maar 1958 met de Subaru 360.

Honda S360

Honda huurde een vijftigtal ingenieurs extra in die in 1957 en 1958 in een nieuw gebouwde werkplaats aan ‘een auto’ moesten gaan werken. Honda’s grote baas Soichiro was ietwat terughoudend en moest zeker weten dat ‘zijn auto’ op alle fronten zou slagen. Prototypes werden gebouwd, uitvoerige testprogramma’s afgewerkt. De eerste auto van Honda werd de in juni 1963 geïntroduceerde T360. Nee, geen vierzitter, geen ‘volkswagen’, maar wel eentje die 100 kilometer per uur kon halen. Het ging om een pickup, die alleen maar leverbaar was in een onbestendige, lichtblauwe kleur. Als aandrijving de AK250 viercilinder krachtbron met dubbele bovenliggende nokkenas en een inhoud van 356 cm, goed voor 30 pk bij 8.500 toeren per minuut! Op 5 juni het jaar ervoor had het hogere kader en een geselecteerd gezelschap dealers van Honda op het circuit van Suzuka echter al kennis kunnen maken met de S360, een ‘open’ sportwagentje waar die motor ook in zat. Ondanks de juichende stemming ging dat kleine ding nooit in productie.

Honda S500

Vier maanden nadat de pickup productie op rolletjes liep, kwam out-of-the-blue ineens de Honda S500 in beeld. Klaar voor productie. Het wagentje was uitgerust met in eerste instantie een watergekoelde 492 cm vierpitter met dubbele bovenliggende nokkenas, die gevoed door vier carburateurs tot 9.500 toeren per minuut kon worden opgedraaid, maar al snel werd vervangen door diezelfde motor met een inhoud van 531 cm die bij 8.000 toeren per minuut 44 pk aan het asfalt afleverde. Met een rijklaar gewicht van 680 kilogram kon er een topsnelheid van 130 echte kilometers per uur mee worden bereikt. De chauffeur had vier handgeschakelde versnellingen tot zijn beschikking, de achteras werd aangedreven door een ketting en dus géén differentieel…! Er zijn vanaf oktober 1963 tot en met eind september 1964 slechts 1.363 exemplaren gebouwd.

Honda S600

Directe concurrenten (?) waren de Datsun Fairlady, de Toyota Sports 800 en de Daihatsy Compagno. In maart 1964 maakte de wereld kennis met de opvolger… de S600, die als cabriolet leverbaar was, maar ook als fraaie fastback coupé. De cilinderinhoud was inmiddels opgeschroefd naar 606 cm die nog steeds uitgerust met vier carburateurs die goed was voor 57 pk en een top van 140 kilometer per uur. De eerste massa geproduceerde Honda automobiel werd van 1964 tot medio 1966 11.284 keer als cabriolet afgeleverd en 1.800 maal als coupé.

Honda S800

De S800 kwam in zicht. Voor het eerst te zien op de Autosalon van Tokyo in 1965 had men goede hoop hiermee de Austin-Healey Sprite, MG Midget, Triumph Spitfire en Fiat 850 Spider op verkoopcijfers te kunnen verslaan… Ondanks het feit dat de Honda S800 – in eerste instantie nog steeds met ‘kettingaandrijving’ – werd uitgeroepen tot de snelste productiesportwagen onder de 1.000 cm ging dat niet lukken. Aanvang 1966 werd de S800 leverbaar. Na slechts 11.536 exemplaren viel in mei 1970 het doek voor de cabriolet van Honda en zou de wereld dertig jaar moeten wachten op de volgende Honda cabrio. Dat werd de S2000 die in 2000 op de markt kwam. Derhalve, een Honda S500, S600 en een S800 is een uiterst zeldzaam en in ieder geval héél bijzonder wagentje. In kleine aantallen geproduceerd, te laat ‘ontdekt’, geplaagd door onderdelenschaarste en natuurlijk roest. In de jaren zestig was een motor die in een ‘gewone’ productiewagen meer dan 7.000 toeren per minuut kon draaien minstens zo zeldzaam als de mest van een hobbelpaard, de tanden van een kip!